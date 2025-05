Hijo de Galilea Montijo le hizo una petición que la dejó devastada: “Se me cayó el mundo”

Previo al día de las madres, Galilea Montijo reveló que se sintió la peor mamá del mundo ante las palabras de su hijo Mateo. Foto: Captura HOY

Galilea Montijo, presentadora de Hoy, compartió en una reciente emisión de Netas Divinas, programa de Unicable, la petición que le hizo su hijo Mateo y la dejó devastada, pues fue totalmente inesperada.

De acuerdo con la conductora, su primogénito mostró interés por vivir con su papá, Fernando Reina, y aunque en un principio la situación la hizo pensar que era la peor mamá, actualmente se mantiene muy presente en la vida del joven.

“A mí me pidió: ‘Mamá, yo me quiero ir con mi papá’. Entonces, el papá está en Acapulco. Yo estoy acá (Ciudad de México). Entoces fue un momento de: ‘Claro que no, yo soy tu mamá’”, recordó.

Pese a los sentimientos que le generó la petición, Montijo decidió acceder, y hoy en día, el joven vive con su papá y su medio hermano mayor.

“Se me cayó el mundo, sentí que era la peor mamá del mundo, me quería morir, sentí que me partí por la mitad, sigo sintiéndolo”, expresó.

El hijo de Galilea Montijo actualmente vive con su papá, Ferrnando Reina. (Instagram)

Sin embargo, reconoce que aún sigue sin asimilar que ya no vive con ella, por lo que suele ir por la vida “como un zombie”, sintiéndose “la peor mamá”. Por otra parte, considera que debido a la etapa por la que atraviesa su hijo (la adolescencia), es buena idea que esté junto a su papá.

“Qué bueno que lo pide en una etapa difícil que es la adolescencia, sé que necesita al papá. Nunca estamos preparadas para que se nos vayan”, concluyó.

Galilea Montijo agradece la celebración por el Día de las Madres de su hijo

Previo al Día de las Madres, la conductora de La Casa de los Famosos México compartió una serie de fotografías junto a su hijo Matías en las que demuestra que pese a la distancia sigue estando muy cerca el uno del otro.

“Gracias amor de mi vida, por este día y este festejo. Mi mejor regalo y lo mejor que he hecho en esta vida eres tú. TE AMO", escribió la famosa.

(Instagram: @galileamontijo)

¿Galilea Montijo ya es suegra?

Además, cabe recordar que en días pasados, la presentadora y actriz acaparó la atención de los medios al ser captada junto a su primogénito y su novia en un concierto de Quevedo en Ciudad de México.

Mientras el joven iba acompañado por la actriz Tania, Galilea lo hizo de su pareja, Isaac Moreno, situación que se pudo observar en fotografías difundidas en Internet que de inmediato despertaron la curiosidad de los internautas por saber cómo es la conductora cómo suegra.

El primer encuentro público entre Galilea y la novia de su hijo ocurrió durante el reciente concierto de Quevedo en la Ciudad de México. (Foto: @galileamontijo, Instagram)