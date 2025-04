Vica Andrade, Mónica Noguera y otras exnovias no tóxicas que dan ejemplo de sana relación con ex parejas

Vica Andrade y Mónica Noguera fueron parejas del productor Memo del Bosque

Recientemente, los nombres de Vica Andrade y Mónica Noguera han estado con frecuencia en el ojo público, debido a que ambas mantuvieron una relación sentimental con el productor Memo del Bosque, quien falleció el pasado 7 de abril como consecuencia del cáncer que padecía.

Pese a los momentos difíciles que cada una vivió durante su relación con el productor, ambas han demostrado tener una excelente relación entre sí.

Descance en Paz Memo del Bosque

Hace poco, la conductora y la exesposa del realizador se reencontraron, lo cual generó debate en redes sociales. Al respecto, la costarricense expresó lo siguiente mientras compartía fotografías de la convivencia familiar que tuvo junto a sus hijos y Mónica Noguera:

“Familia por siempre. Ninguna arma forjada contra mi familia prosperará, porque su mano está siempre sobre nosotros”, expresó Andrade, quien afirmó no guardar ningún tipo de rencor y descartó además recibir una herencia millonaria.

Y es que Noguera ha explicado que Vica nunca fue la tercera en discordia, ya que cuando ella llegó Costa Rica para conducir también en Telehit, canal donde Memo era productor, ella ya se había separado, incluso la tica quiso volver a juntarlos, lo que le pareció un gesto muy dulce de su parte, sin embargo su relación estaba totalmente rota, por lo que no le importó que ella se diera una oportunidad con su ex pareja, que rindió frutos ya que tuvieron tres hijos y nunca se separaropn hasta la muerte del Memo.

(IG:@vica_tica)

Otras exparejas que evitan el escándalo

Existen otras parejas que, al terminar su relación, han optado por un camino pacífico, priorizando la amistad y evitando escándalos mediáticos, a diferencia de muchas otras.

Salma Hayek y Linda Evangelista

La actriz Salma Hayek y la modelo Linda Evangelista mantienen una cordial relación de amistad, a pesar de que ambas tienen un vínculo con el mismo hombre.

Actualmente, Hayek está casada con François-Henri Pinault, empresario que anteriormente fue pareja de Evangelista y padre de su hijo, Augustin James. Ambas figuras públicas han compartido momentos familiares y eventos, siempre con respeto y madurez.

Fue durante una entrevista sostuvo con una revista de moda, que la supermodelo reveló la verdadera relación que tenía con la mexicana. “Le había dicho que no iba a celebrar el Día de Acción de Gracias, que no me sentía bien. Y ella (Salma) dijo: ‘Oh sí, lo celebrarás. Voy para allá’. Y de repente, ella estaba aquí”, compartió Linda en dicha charla.

La modelo detalló aquella ocasión en la que Salma la sorprendió con una celebración de lo más familiar en su casa, algo que hizo que se ganara su admiración. “Estaba enferma en Acción de Gracias... y Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Me preguntó qué quería, era una lista de deseos muy selecta… Quería su pollo mexicano con papas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa”, agregó Evangelista.

NUEVA YORK, NUEVA YORK - 29 DE OCTUBRE: (De izquierda a derecha) Linda Evangelista, Salma Hayek y Augustin Evangelista asisten al WSJ. Magazine 2024 Innovator Awards el 29 de octubre de 2024 en la ciudad de Nueva York. Dimitrios Kambouris/Getty Images para WSJ. Revista Innovators Awards/AFP (Foto de Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)

Lucero y Mijares

Un ejemplo de que es posible mantener una buena relación tras una separación es el de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, quienes se divorciaron en 2011 pero han sostenido una amistad sólida y una relación profesional. Después de su ruptura, han colaborado en diversos conciertos y han ofrecido entrevistas juntos, mostrando siempre respeto mutuo, especialmente en la crianza de su hija, Lucero Mijares, con quien actualmente comparten créditos en el programa Juego de voces.

Lucero y Manuel Mijares estuvieron casados de 1997 a 2011 (Foto: Instagram)

Claudia Álvarez y Fernanda Gamboa

La actriz Claudia Álvarez, esposa del productor Billy Rovzar, mantiene una excelente relación con Fernanda Gamboa, exesposa de Rovzar y madre de sus hijos. Ambas familias conviven en armonía, demostrando que es posible establecer una dinámica sana con las exparejas por el bienestar de los hijos.

Claudia Álvarez es la madrastra de los hijos mayores del productor Billy Rovzar; además es mamá de los tres pequeños (Foto: Instagram)

Grettell Valdez y Odalys Ramírez

Patricio Borghetti contrajo matrimonio en 2004 con Grettell Valdez, con quien tuvo a su hijo Santino. Tras su separación en 2010, Borghetti inició una relación con Odalys Ramírez, conductora que mantiene una excelente relación tanto con Valdez como con Santino, mostrando una convivencia respetuosa y cercana.

Michelle Renaud y Danilo Carrera

Michelle Renaud y Danilo Carrera conservan actualmente una buena relación de amistad y colaboración profesional, tras haber puesto fin a su relación sentimental. A pesar de su ruptura, han trabajado juntos en distintos proyectos televisivos, dejando claro que el respeto y la madurez pueden prevalecer incluso después del amor.

Foto: Instagram @danilocarrerah