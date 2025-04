Yadhira Carrillo le dedica su regreso a la TV, en nueva versión de El privilegio de amar, a su esposo Juan Collado

Yadhira Carrillo trabaja en la nueva versión de El privilegio de amar (Foto: Las Estrellas)

Después de casi dos décadas lejos de las cámaras, Yadhira Carrillo vuelve a la televisión con una emoción que se le nota en la voz y en la mirada. Su regreso, lejos de ser uno más, tiene un significado muy personal: está dedicado por completo a su esposo, Juan Collado, quien, según ella misma dijo, ha estado a su lado en todo momento.

“Le dedico esta telenovela y mi vida entera a mi esposo, a mis fans, a mi familia, primeramente a Dios y a mi madre”, compartió con mucha emoción en una entrevista para el programa Cuéntamelo ya.

La actriz protagonizará la nueva versión de El privilegio de amar Crédito: YouTube: Las Estrellas

Para la actriz, estar vuelta a los foros de Televisa se siente como regresar a casa. “Me siento honrada, muy honrada de regresar a casa, Televisa. Mi casa. El recibimiento ha sido tan cálido, con los brazos abiertos. Me siento como pez en el agua, feliz, contenta.

Camino por los pasillos como niña chiquita. Digo, ‘¡Hola, hola, hola!’ A todos, y todos conmigo. ‘Yadi, Yadhira’... Es una energía tan bonita. Siento que fue ayer, que no pasó el tiempo”, contó con una gran sonrisa.

La actriz protagonizará la nueva versión de El privilegio de amar | Crédito: TikTok: flaviomachuca

Así será su personaje en el remake de ‘El privilegio de amar’

En esta nueva etapa, interpretará a Carolina Guillén en una nueva versión de El privilegio de amar. Es un personaje fuerte, con una historia marcada por el dolor, pero también por la lucha.

“Es una mujer que inicia como iniciamos la mayoría de los seres humanos: desde abajo. Luego vamos viendo su sufrimiento brutal, y cómo ese dolor la va transformando en una mujer fuerte, que lleva las riendas en su mano”, explicó sobre su papel.

Carolina es un personaje que, a pesar de los golpes de la vida, no se rinde. Su historia está llena de momentos difíciles, pero también de decisiones que la convierten en alguien firme y decidida. Para Yadhira, este papel es una gran oportunidad de volver a actuar con intensidad, con profundidad.

Yadhira Carrillo provoca furor en redes por su nueva apariencia; así luce la protagonista de ‘El privilegio de amar’ en Televisa (Televisa)

Además de la emoción profesional, Yadhira dejó claro que su motor principal para volver fue el apoyo de su esposo. “He sido una mujer muy afortunada porque he tenido conmigo un ser impresionantemente bueno. No me ha descuidado jamás, ni un segundo, en ningún aspecto”, expresó con cariño.

Su mensaje fue claro: este regreso es por él, por su familia, por sus fans, pero también por ella misma. Porque después de tanto tiempo lejos de las cámaras, vuelve con ganas, con fuerza y con un personaje que la reta y la emociona.

Yadhira Carrillo, la mujer casada con Juan Collado. (Foto: @yadhiracarrillo)