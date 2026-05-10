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Alerta internacional detona operativo en Guanajuato contra red de explotación sexual infantil: rescatan a tres menores

Una alerta del NCMEC sobre videos de abuso sexual infantil circulando en internet desató meses de investigación

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La acción fue denominada por autoridades ministeriales como "Operación Lesnah". Crédito: Fiscalía de Guanajuato
La acción fue denominada por autoridades ministeriales como "Operación Lesnah". Crédito: Fiscalía de Guanajuato

Una alerta internacional sobre material de abuso sexual infantil desató una investigación que terminó con el desmantelamiento de una red de trata infantil en Guanajuato y el rescate de tres menores de edad.

Mediante la operación denominada “Lesnah”, la Fiscalía General del Estado detuvo a tres presuntos responsables identificados como Hansel “N”, Alejandra “N” y Guadalupe “N”, quienes quedaron en prisión preventiva tras ser vinculados a proceso penal por el delito de trata de personas.

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De forma extraoficial, se señala que Hansel “N” sería el líder de la red y tendría nacionalidad alemana. La Fiscalía no ha confirmado estos datos de manera oficial.

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar si existen más víctimas o personas involucradas.

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La denominación de la operación no parece casual. Lesnah es el nombre Hansel escrito al revés, el mismo nombre del presunto líder de la red, lo que sugiere que las autoridades habrían elegido esa clave operativa en alusión directa al principal objetivo de la investigación.

Reporte del NCMEC a través de la SSPC activó las pesquisas en Guanajuato

El reporte sobre el abuso a menores fue emitido por el NCMEC —National Center for Missing & Exploited Children— a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La alerta señalaba la existencia de material audiovisual relacionado con agresiones sexuales cometidas contra niñas, niños y adolescentes, y fue el punto de partida de la investigación.

NCMEC logo. Crédito: NCMEC
NCMEC logo. Crédito: NCMEC

A partir de ese reporte, la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores de la Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación que se extendió durante meses.

Las labores incluyeron inteligencia, análisis forense, trabajo de campo y coordinación táctica entre distintas áreas.

Cateos en León y Guanajuato capital permitieron el rescate de las tres víctimas

Las diligencias culminaron con la ejecución de cateos y órdenes de aprehensión en León y Guanajuato capital. Los operativos permitieron el rescate de las tres víctimas menores de edad y la captura de los tres imputados en distintos puntos de ambas ciudades.

Hansel “N” fue detenido en la colonia Héroes de León. Alejandra “N” fue capturada en San José del Consuelo, también en León. Guadalupe “N” fue asegurada en la colonia Cerro de los Leones, en Guanajuato capital.

Un juez determinó la vinculación a proceso de Hansel “N”, Alejandra “N” y Guadalupe “N” por el delito de trata de personas y dictó prisión preventiva como medida cautelar.

Las tres víctimas rescatadas reciben atención médica especializada, acompañamiento integral y protección institucional.

Qué es el NCMEC, el organismo que emitió la alerta que desató el operativo en Guanajuato

El NCMEC es un organismo especializado en la búsqueda de menores desaparecidos y la prevención de su explotación sexual. Opera una línea de atención disponible las 24 horas y administra la CyberTipline, plataforma que recibe reportes sobre material de abuso sexual infantil en internet y que en este caso canalizó la alerta a las autoridades mexicanas.

Primer plano de un tablero de corcho con tres elementos: el logo NCMEC, una ilustración de tres niños en un corazón y un titular sobre el desmantelamiento de una red.
Una operación conjunta en Guanajuato, denominada 'Lesnah', resultó en el rescate de tres menores y el desmantelamiento de una red de trata de personas tras una alerta internacional del NCMEC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus programas, el NCMEC brinda asistencia a familias, fuerzas del orden y agencias de servicio social cuando un menor está desaparecido o es víctima de explotación.

También analiza datos de casos e información para identificar tendencias y alimentar programas de prevención.

Además, ofrece capacitación y recursos sin costo para profesionales que trabajan con menores, incluidas las fuerzas del orden, todo eso según sus canales oficiales.

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