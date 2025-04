“No conocí a Salinas de Gortari antes de ganar Miss Universo, absurdo la compra de corona”: reveló Lupita Jones

Lupita Jones habla de su triunfo en Miss Universo (Foto: lupjones)

Lupita Jones rompió el silencio sobre un rumor que ha perseguido su carrera desde 1991. Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la ex Miss Universo respondió con firmeza sobre la versión que asegura que su triunfo fue gracias a una supuesta intervención del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

“No conocí a Salinas de Gortari antes de ganar Miss Universo”, dijo sin rodeos. Y agregó: “Eso de que compró la corona es absurdo”. Con esas palabras, Jones puso punto final a una teoría que ha circulado por más de tres décadas.

La modelo desmiente que Carlos Salinas de Gortari compró la corona Crédito: X: elminutoque

¿Carlos Salinas de Gortari pidió que ganara?

Infante no dudó en preguntarle directamente: “Carlos Salinas de Gortari, el presidente de los menos queridos de este país, ¿sí pidió él que ganaras? Porque muchos años te dijeron eso”. La respuesta de Jones fue clara: “Ay sí, qué lata con eso…”

Contó que conoció al expresidente después de haber ganado, durante una reunión en Los Pinos. Antes de eso, nunca había tenido contacto con él. “Un presidente tiene cosas más importantes de qué preocuparse”, comentó, recordando que en ese momento Salinas estaba enfocado en negociar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

Lupita se coronó como Miss Universo a los 23 años (Instagram: lupjones)

¿Cómo nació este rumor?

El origen del rumor, explicó, tiene que ver con la respuesta que dio en la ronda final del certamen, cuando le preguntaron cuál era el principal problema que enfrentaba México y cómo pensaba que podía solucionarse. Su respuesta fue sobre el Tratado de Libre Comercio. No fue algo improvisado ni parte de una estrategia política, sino una conversación cotidiana en su casa.

“Era un tema común en mi familia”, explicó. Su papá tenía maquiladoras y después fábricas de ropa propias, así que el tratado era algo de lo que se hablaba seguido en casa. Además, recordó que unos días antes del concurso, una de las guionistas del certamen la entrevistó para preparar información sobre las concursantes y hablaron justo de ese tema.

Durante la final, al ver a esa misma persona entre el público, el tema del tratado volvió a su mente y decidió hablar de eso. “No dije que fuera un problema, sino una situación que teníamos en ese momento”, aclaró.

A partir de ahí, comenzaron las especulaciones. Algunos ligaron su respuesta con el gobierno de Salinas y, con eso, nació la teoría de que el presidente había intervenido para que ganara.

Miss Universo estaría decidiendo si Lupita Jones seguirá en la dirección de Mexicana Universal Foto: Getty Images

Lupita Jones aclara que el triunfo fue gracias a su esfuerzo

Jones dejó claro que su victoria fue fruto de su preparación y de haber hablado con claridad sobre un tema actual. Para ella, es injusto que tantos años después aún se dude de su mérito.

“Fue algo que se me ocurrió en ese momento porque era un tema real, actual, del que yo sabía y tenía una opinión”, explicó. Y con eso desmontó, una vez más, el mito de que su corona fue comprada por el poder político.

Lupita Jones no solo defendió su título, también dejó en claro que no todo lo que se dice se debe creer. Su triunfo, dijo, fue resultado de esfuerzo, no de influencias.

Lupita Jones dejó de ser considerada como directora del concurso internacional en su capítulo mexicano (Foto: Instagram)