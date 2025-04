Memo del Bosque deja desgarrador mensajes antes de morir: “He llegado al fin de mi vida”

Memo del Bosque falleció este lunes tras complicaciones del cáncer que padecía

Memo del Bosque ya presentía su muerte, por lo que redactó un último mensaje con el que se despidió de todos sus seres queridos, del público en general y de la vida.

Fue este lunes, 7 de abril, cuando se dio a conocer públicamente esta lamentable noticia: su fallecimiento tras vivir complicaciones del cáncer que vivía y que lo mantuvo hospitalizado los últimos momentos.

El realizador es una figura clave en la televisión mexicana, quien dejó un amplio catálogo de programas de entretenimiento y un liderazgo en el canal Telehit.

Fue en el 2017 cuando los médicos le detectaron cáncer y desde entonces el creativo vivió momentos complicados, recaídas y recuperaciones.

Memo del Bosque deja mensaje antes de perder la vida

Antes de fallecer, Del Bosque dejó por escrito un mensaje en donde relató la travesía que vivió con dicha enfermedad, en el que dio las gracias por estar vivo varios años después de tener cáncer por primera vez y se despidió de su familia, incluida su examor Vica Andrade.

“Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cancer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más.

“Doy gracias a Dios por permitirme seguir viviendo desde el 2017 que fui diagnosticado y haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor.

Memo del Bosque concluye su mensaje de esta manera

Memo del Bosque explicó que durante su vida tuvo momentos grandiosos que agradece haberlos pasado y estaba completamente seguro que su vida ya había terminado.

“Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno.

“Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza la presencia de su creador. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo, mi señor. Con amor Memo del Bosque (1961- 2025)”, fue el mensaje que se publicó en sus redes sociales acompañado de una fotografía suya.

Diferentes amigos y gremio del espectáculo ha reaccionado ante esta noticia lamentando esta grande pérdida.

