Esta fue la razón por la que Miguel Hidalgo rechazó el indulto y fue fusilado

Miguel Hidalgo e Ignacio Allende tuvieron la oportunidad de ser indultados pero se negaron a ello. (Imagen: Infobae México)

El 24 de febrero de 1811 Ignacio Allende llegó a Saltillo, el 5 de marzo en la madrugada llegó un Miguel Hidalgo sumamente decaído. Ese día renunció formalmente a su nombramiento como Generalísimo por el lamentable estado en el que el ejército insurgente se encontraba, después de su máximo esplendor en la Batalla del Monte de las Cruces (30 de octubre de 1810) la unidad militar sufrió una desastrosa derrota en la Batalla del Puente de Calderón (17 de enero de 1811), desde entonces la situación de los caudillos

Ahí tanto Hidalgo como Allende recibieron la propuesta del indulto del virrey Francisco Javier Venegas. Era parte de una amnistía general decretada por las cortes españolas en octubre de 1810. Además de la proposición venía un documento tratando de persuadir a Hidalgo y Allende que aceptaran el perdón porque el movimiento era ya una causa perdida.

Ambos caudillos decidieron rechazar el indulto en un texto seguramente redactado por el cura. El documento dice que ellos, por su nombramiento y su obligación como patriotas americanos, no dejarían las armas hasta haber retomado su libertad; se rehúsan a aceptar cualquier tipo de capitulación que no tenga garantizada la libertad de la nación y los derechos que, según ellos, Dios concedió a todos los hombres; afirman que muchos europeos han muerto, que están dispuestos a acabar con todos ellos si no se hace un trato y que “El indulto, señor excelentísimo, es para los criminales, no para los defensores de la patria...”.

La madrugada del 16 de septiembre, en el pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo hizo una proclama por su lucha que marca el inicio de la Guerra de Independencia (Foto: INAH)

El texto continúa con una crítica las victorias que Félix María Calleja había obtenido sobre los insurgentes, las califican de “relámpagos que más ciegan que iluminan”. Afirma que la conmoción es general, que no tardará México (se refiere l autor a la capital del virreinato) en rebelarse y asegura que cesarían las hostilidades contra los europeos hasta recibir su respuesta.

Más adelante, el 21 de marzo de 1811, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Mariano Abasolo fueron hechos prisioneros en Acatita de Baján, Coahuila. La captura pudo realizarse por la traición de Ignacio Elizondo. El cura fue fusilado el 30 de julio de 1811.

¿Quién fue Miguel Hidalgo?

Miguel Hidalgo fue también un destacado académico (Foto: INAH)

Miguel Hidalgo y Costilla nació el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato, era hijo de uno de los administradores de la Hacienda de Corralejo. En 1765 fue enviado a estudiar a Valladolid (hoy Morelia) y desde entonces no se detuvo su formación, tuvo una amplia carrera en la academia, fue maestro y también rector.

Ante la inestabilidad política en el virreinato Hidalgo se acercó a Ignacio Allende y empezó a ser un asistente recurrente a las tertulias literarias que el militar organizaba. Al ser descubierta la conspiración que planearon decidió y persuadió a los otros líderes a iniciar de inmediato el movimiento la madrugada del 16 de septiembre de 1810.