Quién es Pepe Bastón, el esposo de Eva Longoria señalado de presuntamente haber corrido a Lolita Ayala de Televisa (Fotos: Instagram/@evalongoria/Televisa)

La periodista mexicana Lolita Ayala, una de las figuras más icónicas de la televisión nacional, reveló nuevos detalles sobre su salida de Televisa, empresa en la que trabajó durante 29 años. Según explicó, su despido fue parte de una estrategia de renovación de la compañía, que buscaba incorporar rostros más jóvenes a su programación. Este cambio, que marcó el fin de una era en la televisión mexicana, también incluyó la salida de otros periodistas destacados, como Joaquín López-Dóriga.

La ahora empresaria aclaró que la decisión no fue tomada directamente por Emilio Azcárraga Jean, ex presidente de Televisa, como se había especulado en su momento. En una entrevista ofrecida en el podcast Sensibles & Chingonas, la periodista señaló que la decisión fue comunicada por un alto ejecutivo de la empresa, cuyo nombre prefirió no revelar.

“Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitarían fuera que había rostros más jóvenes. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós”, expresó.

Tras décadas al frente del popular espacio informativo, la televisora de San Ángel decidió que su tiempo al aire había terminado al igual que en el caso de Joaquín López-Dóriga Crédito: YouTube/Sensibles y Chingonas

Así Televisa le dio las gracias a Lolita Ayala tras 29 años al aire

La salida de Lolita Ayala se dio en un contexto de transformaciones significativas en la barra de contenidos de Televisa. La empresa buscaba renovar su imagen y atraer a nuevas audiencias, lo que implicó la incorporación de presentadores más jóvenes. Este enfoque estratégico, sin embargo, generó controversia entre los televidentes, quienes estaban acostumbrados a la presencia de figuras consolidadas como ella misma.

La periodista, quien se convirtió en un referente de los noticieros en México, cuestionó la necesidad de su reemplazo. “¿Qué tiene que ser una cara vieja?”, comentó durante la entrevista, dejando entrever su desconcierto ante la decisión de la empresa. A pesar de ello, Ayala no señaló directamente a Azcárraga Jean como responsable, lo que contradice las especulaciones que surgieron tras su salida.

La figura detrás de la decisión: ¿Pepe Bastón fue el encargado de despedir a Lolita Ayala de Televisa?

Aunque Lolita Ayala evitó mencionar el nombre del ejecutivo que tomó la decisión este personaje sería un alto mando dentro de Televisa, considerado el “segundo de Emilio Azcárraga”. La periodista optó por no revelar más detalles al respecto, pero su declaración ha generado especulaciones entre sus seguidores, quienes intentan identificar al responsable de su despido.

Lolita Ayala confiesa por qué fue despedida de Televisa y libra de culpa a Emilio Azcárraga: “Me cayó gordo” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La salida de Ayala no fue un caso aislado. Según el medio, otros periodistas de renombre también dejaron la empresa en ese periodo, lo que refuerza la idea de que se trató de una estrategia corporativa más amplia. Este proceso de renovación, aunque necesario para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado, dejó un vacío entre los televidentes que crecieron viendo a estas figuras en pantalla.

¿Quién es Pepe Bastón?

José Bastón, conocido como Pepe Bastón, es un empresario mexicano que se destacó como uno de los principales ejecutivos de Grupo Televisa, donde trabajó durante más de tres décadas. En su trayectoria dentro de la compañía, ocupó posiciones de alto rango, incluyendo la presidencia de Televisión y Contenidos.

Durante su gestión, contribuyó al desarrollo de estrategias de programación y fortaleció la proyección internacional de los contenidos de Televisa. Tras años de éxito, dejó la empresa en 2017, en medio de un proceso de reestructuración que buscó modernizar y diversificar las operaciones de la televisora.

¿Quién es Pepe Bastón? (Photo by Daniele Venturelli/amfAR/Getty Images for amfAR)

En el ámbito personal, José Bastón es reconocido por su relación con la actriz estadounidense Eva Longoria, famosa por su participación en la serie Desperate Housewives. La pareja comenzó a salir en 2013 y se casaron en mayo de 2016 en una ceremonia privada en Valle de Bravo, México. Su relación ha sido objeto de atención mediática, sobre todo por la manera en que ambos combinan sus respectivas trayectorias profesionales con su vida familiar. Juntos tienen un hijo, Santiago Enrique Bastón, nacido en 2018, y mantienen una imagen pública caracterizada por su discreción y apoyo mutuo en sus carreras.