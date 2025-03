Lolita Ayala confiesa por qué fue despedida de Televisa y libra de culpa a Emilio Azcárraga: “Me cayó gordo” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Lolita Ayala es una de las periodistas del noticiero televisado más querida y recordada por pasar décadas al frente de uno de los espacios más populares de Televisa. Sin embargo, tras su inesperada salida años atrás y múltiples modificaciones en la barra de contenidos del canal de Las Estrellas, la comunicadora ha roto el silencio sobre la verdad de su despido.

Durante el podcast Sensibles & Chingonas, la periodista y gran amiga de la fallecida comunicadora Talina Fernández contó que la razón por la que había sido despedida, fue porque la empresa buscaba un rostro más joven. Sin embargo, libro de dicha indicación a Emilio Azcárraga Jean, quien durante un tiempo se rumoró fue el encargado de darle las gracias al igual que a Joaquín López-Dóriga.

“Yo sabía que venían cambios. Nunca me imaginé que el motivo por el que me quitarían fuera que había rostros más jóvenes. No me esperaba ese pretexto para decirme adiós. ¿Para qué caras nuevas? Si ya estaban acostumbrados a mí. ¿Qué tiene que ser una cara vieja? No fue Emilio Azcárraga, fue su segundo que hace lo que quiere y que no no voy a decir su nombre, pero me cayó gordo”, expresó Lolita Ayala.

Tras décadas al frente del popular espacio informativo, la televisora de San Ángel decidió que su tiempo al aire había terminado al igual que en el caso de Joaquín López-Dóriga Crédito: YouTube/Sensibles y Chingonas

La vida de Lolita Ayala tras su despido de Televisa: el accidente que la marcó para siempre

La reconocida periodista mexicana Lolita Ayala, una de las figuras más emblemáticas de la televisión en el país, ha compartido recientemente detalles sobre las graves consecuencias físicas que enfrenta tras un accidente de helicóptero ocurrido hace varios años.

En una entrevista reciente, la famosa explicó que, aunque inicialmente parecía haber salido ilesa, las secuelas del incidente se manifestaron tiempo después, afectando su calidad de vida de manera irreversible.

El accidente de helicóptero dejó a la periodista en terapia intensiva durante diez días. Sin embargo, fue tras una caída en su hogar, derivada de problemas de equilibrio relacionados con el accidente, que sufrió fracturas en el fémur y la cadera, lesiones que han cambiado por completo su movilidad. “Me quedo coja para siempre”, expresó Ayala al hablar sobre su decisión de no someterse a una cirugía adicional debido a los riesgos asociados con su edad.

El accidente que marcó un antes y un después en su vida

Según detalló la periodista en la entrevista, el accidente de helicóptero fue un evento que no solo puso en riesgo su vida, sino que también la llevó a reflexionar profundamente sobre su propósito. Ayala relató que, tras recuperar la capacidad de hablar después de su estancia en terapia intensiva, decidió redoblar sus esfuerzos en actividades altruistas.

“Cuando tuvimos el accidente en el helicóptero, yo estuve 10 días en terapia intensiva y ya cuando pude hablar, le hablé a mis colegas de ‘Solo por Ayudar’ y les dije: prepárense porque vengo con la espada desenvainada para hacer cosas buenas”, recordó.

Aunque en un principio parecía que el accidente no había dejado daños permanentes, con el tiempo comenzaron a surgir complicaciones. Ayala explicó que perdió el equilibrio como consecuencia del incidente, lo que eventualmente provocó una caída en su hogar. “Me caí sobre la madera y me rompí el fémur y la cadera”, señaló, atribuyendo directamente estas lesiones a las secuelas del accidente aéreo.