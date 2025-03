Mujer denuncia abuso laboral en sucursal de la churrería “El Moro”

La joven acusó a tres personas por hostigamiento laboral. (@karengf)

Una trabajadora de Churrerías El Moro, sucursal Terraza Coapa en Ciudad de México, denunció haber sido presionada para presentar su renuncia. Según su testimonio, compartido en redes sociales, la situación incluyó actos de violencia verbal, frente a compañeros y comensales, con el objetivo de forzarla a firmar su dimisión.

El video rápidamente se viralizó por lo que el caso ha generó controversia y cuestionamientos sobre las prácticas laborales dentro de la empresa. De acuerdo con la versión proporcionada por la víctima identificada como Karen, presuntamente el acoso habría sucedido el pasado 28 de febrero, por parte del abogado de la empresa, la representante de Recursos Humanos y la Distrital.

“Ayer 28 de Febrero 2025 en la sucursal “Moro Terraza Coapa”, sufrí acoso laboral y violencia laboral, querían obligarme a firmar una renuncia voluntaria a lo que me negué, porque fue injustificada, me tuvieron 2 horas hostigandome y presionándome para que les firmara. Se burlaron y me humillaron ante mis compañeros de trabajo y los comensales que estaban dentro del establecimiento. Me acorralaron entre el abogado, el representante de RH y la Distrital”.

En el videoclip se puede apreciar a la mujer siendo acorralada por una señora y dos hombres. Posteriormente la joven comienza pedir que no la toque después de que la señora la sujeta del brazo y no la suelta. Mientras le dice: “dame mi renuncia”.

Mujer acusa abuso laboral en "El Moro". (Instagram: @karengf)

“Ellos me recalcaron que me hacían firmar mi renuncia porque manché la imagen familiar de la empresa. Lo que me pareció realmente hipócrita ya que ellos me hicieron sentir realmente vulnerable enfrente de todos mis compañeros y comensales. Lo cual solo me hace preguntarme qué más cosas ellos podrán estar haciendo en otras sucursales que no se han sabido aún”, escribió la víctima en su cuenta de Instagram.

Tras la denuncia, las Churrerías El Moro, una empresa con una larga trayectoria en el mercado mexicano se encuentran en medio de la controversia. Aunque no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias específicas del caso, la acusación ha abierto un debate sobre las condiciones laborales en el sector de servicios y la responsabilidad de las empresas en garantizar un ambiente de trabajo respetuoso y libre de violencia.

Por su parte, la cadena de churros emitió un comunicado al respecto donde dio a conocer que ya está llevando a cabo una investigación interna relacionada con el incidente que involucra a una de sus empleadas. Según la publicación de la empresa, se están tomando medidas para abordar la situación con responsabilidad y en estricto apego tanto a la ley como a su reglamento interno.

De acuerdo a la empleada el incidente sucedió en la sucursal "Terraza Coapa". (@karengf)

“Actuaremos con responsabilidad y tomaremos las medidas necesarias, siempre en apego a la ley y a nuestro reglamento interno. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener un ambiente de trabajo seguro, sano e incluyente, donde prevalezcan el respeto y la equidad. Como parte de este compromiso, en caso de ser necesario, tomaremos las decisiones correspondientes garantizando el debido proceso”, se lee en sus redes sociales.

Igualmente, la churrería, subrayó que la prioridad de la empresa es mantener un espacio de trabajo seguro, saludable e incluyente para todos sus colaboradores. En este sentido, la organización ha señalado que, de ser necesario, se tomarán decisiones que garanticen el debido proceso y que estén alineadas con los principios de respeto y equidad que promueve la compañía.

“Deplorable”, “No vuelvo a comprar ahí”, “Explotadores”, “Eso es abuso”, “Perdieron un cliente”, fueron algunos de los comentarios de indignación que se leen en las redes de El Moro.