Pelea entre dos señoras en el Mexibús de Chimalhuacán se vuelve viral en redes

El video muestra a ambas mujeres agarradas de los cabellos, sin que ninguno de los hombres presentes hiciera algo por separarlas. Crédito: X/@AlertaValledech

La pelea entre dos señoras en una unidad del Mexibús se ha vuelto viran en las últimas horas, luego de que en redes sociales publicaran el video del encontronazo entre ambas mujeres.

En el metraje, que dura dos minutos. se aprecia como las mujeres ya están “prensadas” una con la otra, agarrándose del cabello. Entre amenazas del tipo “no sabes con quién te estás metiendo” y súplicas de “ya suéltame”, una señora, vestida de negro, quien argumentaba “ser de barrio”, tenía sometida a la otra, vestida de colores claros. Este altercado se dio presuntamente en la unidad que atraviesa el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Cuando logran separarlas por un instante, la señora de colores claros manotea contra la de negro, por lo que vuelve a ser sometida, mientras llora que la suelte.

En un punto, la unidad llega a la estación, y la señora de colores claros se baja de la unidad, sin antes tratar de soltar un nuevo golpe contra su adversaria, sin contar que ésta se bajaría de la unidad y afuera del autobús la volvería a someter.

El video muestra a ambas mujeres agarradas de los cabellos, sin que ninguno de los hombres presentes hiciera algo por separarlas. Crédito: X/@AlertaValledech

No se sabe por qué fue que se originó la pelea, ni en qué concluyó, pero en comentarios en redes sociales las personas no sólo se lamentan que este tipo de situaciones ocurran, sino que cuestionan por qué el que graba no se bajó para saber en qué concluyó el altercado, y en dónde estaban las autoridades de dicha estación para poder separarlas.

¿Qué se recomienda hacer si se presenta una pelea en la unidad de transporte en la que voy?

No importa si se trata de un Mexibús, el Metro de la CDMX o un Metrobús, ante un conato de pelea en el transporte público, se recomienda lo siguiente para evitar crear o hacer más grande el conflicto:

Mantenerse alejado y no intervenir directamente para evitar verse involucrado en la situación.

Avisar de inmediato al conductor o personal de seguridad para que tomen las medidas correspondientes.

Si la situación se torna violenta, buscar un lugar seguro y llamar a las autoridades competentes (policía o servicios de emergencia).

Evitar provocaciones, insultos o acciones que puedan exacerbar el conflicto.

Una vez controlada la situación, estar atento a las indicaciones del personal de seguridad o las autoridades.

Si es posible, cambiar de transporte o descender en la siguiente parada para no verse afectado.

La prioridad es preservar la seguridad propia y de los demás pasajeros, evitando el enfrentamiento directo. Las autoridades están capacitadas para intervenir y controlar este tipo de incidentes.