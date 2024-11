Estos son los mejores alimentos con carbohidratos para potenciar tu rendimiento en el gimnasio y ganar masa muscular

Conocer qué carbohidratos consumir antes de entrenar puede ser crucial para mejorar tus resultados en el gimnasio. (Imagen: iStockphoto)

Los carbohidratos suelen estar en el ojo del huracán cuando se habla de nutrición y dietas, siendo vilipendiados por muchas de las tendencias alimenticias populares. Sin embargo, más allá de su mala fama, estos macronutrientes juegan un papel crucial en la salud y el rendimiento físico, especialmente para aquellos que buscan optimizar sus entrenamientos.

En una revisión publicada en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, se resalta que los carbohidratos son uno de los “mejores suplementos ergogénicos” disponibles tanto para atletas como para personas activas. Es decir, consumir los carbohidratos adecuados antes de una sesión de ejercicio puede ser la clave para alcanzar el rendimiento deseado y obtener los resultados que tanto se buscan.

¿Qué son los carbohidratos y por qué son esenciales?

Los carbohidratos son uno de los tres macronutrientes principales en la dieta, junto con las proteínas y las grasas. A diferencia de lo que muchos piensan, no son enemigos de una vida saludable ni de un cuerpo en forma. Los alimentos ricos en carbohidratos incluyen productos como pasta, avena, pan y diversos alimentos con almidón. Tras ser digeridos y absorbidos, se convierten en glucosa, que el cuerpo utiliza como fuente primaria de energía. Además, la glucosa se almacena en los músculos y el hígado en forma de glucógeno, que es esencial para mantener el rendimiento durante la actividad física.

El arroz, un aliado imprescindible en tu dieta de entrenamiento, aporta una gran cantidad de carbohidratos para optimizar tu energía antes de la actividad física. (Imagen: Shutterstock)

Los mejores alimentos ricos en carbohidratos para tu entrenamiento

Incluir alimentos ricos en carbohidratos en tu dieta puede ser un gran aliado para mejorar tus entrenamientos y lograr objetivos como el aumento de masa muscular. A continuación, te presentamos algunos de los alimentos más destacados que pueden potenciar tus sesiones en el gimnasio:

Arroz: El arroz es una fuente excepcional de carbohidratos, con 76.2 gramos por cada 100 gramos crudos. Es una opción muy popular entre los culturistas y una base común en las dietas de quienes buscan maximizar su ingesta calórica de forma controlada.

Spaghetti: Con 65 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos crudos, la pasta (independientemente de la variedad) es una excelente fuente energética para quienes se ejercitan con regularidad. Además, su versatilidad la convierte en una opción ideal para diferentes platos.

Avena: Comienza tu día con avena para asegurar un buen suministro de energía desde el amanecer. Con 67 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos, es perfecta para el desayuno, ya sea en forma de gachas, panqueques o muesli.

Papa: Las papas son un alimento saciante y lleno de almidón, con 25 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos. Además de su valor nutritivo, son perfectas para quienes buscan una opción rica en carbohidratos pero que también ayude a sentirse lleno durante más tiempo.

Quinoa: La quinoa es un carbohidrato de alta calidad con 64.2 gramos por cada 100 gramos. Además de su contenido en carbohidratos, es rica en proteínas, magnesio, potasio y fibra, lo que la convierte en una excelente opción para enriquecer cualquier comida.

Desde el arroz hasta la quinoa, estos alimentos ayudan a maximizar la energía y lograr mejores objetivos fitness. (Imagen: iStock)

Además de estos alimentos, opciones como el plátano, las palomitas de maíz, los frijoles, las zanahorias, la piña y los garbanzos también son aliados valiosos cuando se trata de construir masa muscular en el gimnasio.