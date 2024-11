Receta de gelatina de coco-cacao, rápida y fácil

Al consumir este postre las articulaciones pueden verse beneficiadas por el alto contenido de colágeno permitiendo que la elasticidad de la piel sea mayor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas suelen complementar su alimentación con suplementos entre los que figuran vitaminas, minerales y sobre todo el colágeno pero existe otra forma de enriquecer los nutrientes presentes en la comida.

De acuerdo con Adriana Pinillos, nutrióloga y dietista con más de 15 años de experiencia tratando problemas de obesidad y sobrepeso, a diferencia de los efectos que tiene consumir el colágeno en píldoras, en esta receta es posible obtener mejores resultados gracias a que la combinación de cacao, gelatina sin sabor y las grasas de la leche de coco permiten que la elasticidad de la piel sea mayor.

Además, esto también contribuye a la resistencia de las articulaciones debido a que el cacao aporta antioxidantes que protegen a las células del daño oxidativo, mientras que la gelatina sin sabor favorece los tejidos y la leche de coco hidrata profundamente el cutis.

Con esta receta también se obtiene un efecto estimulante y antioxidante, gracias al cacao que junto con la gelatina sin sabor y los nutrientes del coco, ayudan a mejorar la recuperación de las articulaciones después de hacer ejercicio o luego del desgaste diario.

Receta de gelatina de coco-cacao paso a paso

Al agregar cacao a esta receta se fortalece el sistema inmune debido a su alto contenido de vitaminas y minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para preparar este postre sólo será necesario contar con los siguientes ingredientes:

2 sobre de gelatina sin sabor

1 lata de leche de coco

30 gramos de cocoa

3 cucharadas de miel

Instrucciones

Lo primero que se debe hacer es mezclar los dos sobres de gelatina sin sabor con leche de coco

Mover con un tenedor o cuchara hasta que quede una consistencia homogénea. Esto debe hacerse primero para evitar que queden grumos en la mezcla y se reserva

Directamente en la licuadora se vacía el contenido de la lata de leche de coco y se le agregan los 30 gramos de cocoa junto con las 3 cucharadas de miel

Se licúa durante aproximadamente un minuto y se lleva a la estufa

En cuanto su consistencia sea un poco más espesa y comience a hervir se le agrega la mezcla de gelatina sin sabor

Mueve con una cuchara hasta que queden totalmente integrados los ingredientes y retira del fuego

Deja enfriar por unos minutos y vacía en moldes

Llévalo al refrigerador por un lapso de 4 a 5 horas

Desmolda y disfruta

Beneficios de consumir cacao

Gracias a los múltiples beneficios del cacao y el coco, este postre resulta adecuado para consumirlo diario sin causar problemas en la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el cacao es un alimento calórico y aporta nutrientes valiosos como la fibra, que ayuda a regular el tránsito intestinal además de que ayuda a combatir momentos de estrés o bajo estado anímico gracias a la sensación placentera que segrega en el cerebro.

Según la revista académica Critical Reviews in Food Science and Nutrition, (Reseñas críticas sobre ciencia de los alimentos y nutrición) el consumo de productos ricos en cacao puede mejorar el humor y el estado de ánimo a corto plazo.

La FAO señala que el cacao en su forma más pura contiene una mayor cantidad de antioxidantes que otros productos como el vino o el té verde y estos actúan contra los radicales libres protegiendo las células con efectos analgésicos, antiinflamatorios y antimicrobianos.

Otro de los beneficios para la salud que agrega el mismo organismo consiste en la aportación de vitaminas A y B así como de minerales importantes entre los que figuran calcio, fósforo, hierro, magnesio, cobre y potasio.

“Si al chocolate se le añade leche, el aporte de calcio se incrementa notablemente. Asimismo, el ácido fólico y la tiamina (B1) que contiene el cacao como materia prima, son nutrientes indispensables para la regulación del metabolismo”, afirma la FAO.

De acuerdo con una nota publicada por National Geographic, un grupo de investigadores analizó si la suplementación con extracto de cacao disminuía la enfermedad cardiovascular (ECV) luego de que encontraron un alto contenido de flavonoides en el grano.

El resultado de la investigación se publicó en 2022 en The American Journal of Clinical Nutrition (Revista biomédica americana de nutrición clínica) y los especialistas concluyeron que el extracto de cacao no redujo significativamente los eventos cardiovasculares totales entre los adultos mayores pero sí se descubrió que el consumo de este extracto reducía las muertes por ECV en un 27%.

La FAO menciona que el cacao también puede ayudar a regular la presión arterial y el colesterol además de que aumenta la elasticidad e hidratación de la piel gracias a los flavonoides.