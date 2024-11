Padres de Christian acuden a hospital para “reparar el daño” causado a Melanie tras golpiza de su hijo

La joven fue dada de alta durante la tarde del jueves. (Redes sociales)

Tras la fuerte agresión que su hijo propinó a Melanie y que llevó a la joven a ser hospitalizada, los padres de Christian se presentaron en el hospital con la intención de “reparar el daño”.

Así lo aseguró Sheila Guzmán, tía de Melanie, en entrevista con El Sol de Tampico, y en la que señaló que si esa era la intención de los padres entonces deberían entregar a su hijo.

“Les dije que si lo querían reparar entregaran al hijo a las autoridades, lo que no fue así, porque gracias a su amiga Danna Paola, valientemente le salvó la vida”, dijo la familiar de la joven.

La mujer mencionó que Christian -por él que la Fiscalía de Tamaulipas ofrece una recompensa de hasta 200 mil pesos- no ha querido afrontar las consecuencias y está siendo escondido por su familia.

“Hasta ahorita no ha dado la cara ni se ha presentado, está escondido; la familia de él lo protege, está con él. No lo quieren entregar, ellos lo tienen”, dijo.

También indicó que tras la agresión el recién egresado de la carrera de Medicina no fue detenido a pesar de que se solicitó la ayuda de la Guardia Estatal y por lo que después fue a buscar a la joven al hospital donde se encontraba internada.

“Dijo que quería entrar para verla y darle un beso en la frente. Nosotros no entendemos cómo es que le permitieron entrar y por qué no se le detuvo. Eso es muy peligroso”.

Melanie fue dada de alta la tarde del 7 de noviembre, luego de ser sometida a una cirugía ocular y de pómulo, debido a las lesiones causadas por la agresión de parte de su novio y por la que la Fiscalía inició una carpeta de investigación.

Lo anterior, luego de que durante una fiesta de Halloween, Christian habría realizado tocamientos inapropiados a una amiga de Melanie, lo que llevó a la joven abandonar el lugar.

Minutos después -de acuerdo con una grabación difundida en redes sociales- Melanie fue sorprendida a golpes por Christian ‘N’ mientras platicaba con su amiga, Danna Paola.

En el video es posible observar que la joven primero recibió un puñetazo en el ojo, haciéndola caer al suelo. Posteriormente, Danna Paola intercedió e intentó parar al sujeto, lográndolo solo por algunos segundos.

Tras los hechos, Melania agradeció el apoyo de todas las personas que han estado pendientes de su caso y, a través de un audio difundido por Milenio TV, dijo sentirse muy vulnerable.

“Estoy muy muy agradecida por todos aquellos que me están apoyando. No estoy bien, estoy muy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón”, declaró.