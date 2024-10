“Siempre estuvo conmigo”: así describió Linda Cristina Pereyra su matrimonio con Genaro García Luna

La esposa del ex Secretario de Seguridad Pública fue la única testigo a su favor en subir a comparecer en el estrado ante el juez Brian Cogan (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

“Como esposo ha sido el mejor compañero, es divertido, amable y siempre atento a mis necesidades”, afirmó Linda Cristina Pereyra sobre su relación con Genaro García Luna, ex funcionario mexicano que está próximo a ser sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico.

García Luna se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Su principal función consistía en combatir al crimen organizado y detener a narcotraficantes, pero durante su gestión formó vínculos con agrupaciones delictivas como el Cártel de Sinaloa.

En diciembre de 2019 fue detenido en Dallas, Texas, y desde entonces ha estado separado de su familia. En febrero de 2023 inició su juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, tras el cual fue declarado culpable de cinco delitos, la mayoría relacionados con actividades de narcotráfico.

En la tarde de este miércoles, el juez Brian Cogan dará a conocer la sentencia condenatoria contra García Luna, la cual puede llegar a una cadena perpetua. Con la intención de obtener una pena menor, Cristina Pereyra redactó una carta en la que proporcionó algunos detalles sobre su matrimonio con el ex funcionario, a quien calificó como una persona con “respeto, lealtad, compasión, honestidad y solidaridad”.

Linda Cristina Pereyra y Genaro García Luna procrearon dos hijos como fruto de su matrimonio (Foto: X @Monitor_2024)

La carta fue dirigida al juez Brian Cogan y se difundió el pasado mes de septiembre. “Me dirijo a usted con respeto para compartirle algunas experiencias que hemos vivido durante los 35 años de nuestro matrimonio”, se lee al principio de la misiva.

Registros periodísticos indican que Genaro y Linda compraron su primer departamento en Xochimilco, Ciudad de México, en 1994 para iniciar su propio hogar. Sin embargo, ambos se conocía desde años previos, cuando laboraban en el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) y hacían sus propios estudios académicos.

García Luna estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y se graduó en los años 90. Respecto a esta época, Cristina Pereyra refiere que pasaron tiempos difíciles, ya que ambos trabajan y estudiaban, pero gracias a la unión y el apoyo mutuo salieron adelante.

“Al inicio de nuestra historia, Genaro y yo tuvimos que trabajar duro para que él pudiera terminar su carrera como ingeniero, ya que los dos trabajábamos y estudiábamos al mismo tiempo. Nuestro primer reto era poder graduarnos, pero hicimos un gran equipo y tuvimos éxito”, explicó Linda.

Cristina Pereyra aseguró que García Luna no sólo ha sido su esposo, pues también es su compañero más cercano durante los últimos 35 años (Foto: Archivo)

Aunque Pereyra refiere que suman 35 años de su matrimonio con García Luna, el abogado César de Castro apunta que el ex funcionario mexicano se casó con ella en 1995, cuando tenía 27 años de edad. A partir de entonces, su vida cambió radicalmente, debido a las labores que Genaro desempeñaba en el Gobierno de México. Cabe recordar que en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), mientras que con Calderón fue secretario de Seguridad Pública.

“Cuando Genaro y yo nos casamos tuve que adaptar muchos aspectos de mi vida y aprender a vivir con alguien que siempre estaba trabajando en algún proyecto, alguien que estaba lleno de ideas y que las llevaba a la práctica con éxito”

Como fruto de este matrimonio nacieron dos hijos: Genaro y Luna Sofía García Pereyra, quienes incluso mostraron soporte emocional a su padre durante su juicio en Nueva York, toda vez que acudieron a las audiencias en la Corte del Distrito Este.

“Sin lugar a dudas nuestros valores han sido pegamento en nuestro matrimonio y nuestro hilo conductor para educar a nuestros hijos. Nosotros estamos convencidos que la mejor educación está en el ejemplo y lo practicamos en casa. Tenemos dos hijos de los cuales estamos muy orgullosos, por su calidad humana y su profesionalismo”, señaló al respecto Cristina Pereyra.

El abogado Cesar de Castro acompañó a Linda Cristina Pereyra durante el juicio de Genaro García Luna en EEUU (Foto: REUTERS/David Dee Delgado)

En cuanto a Genaro García Luna, aseguró que es el pilar más importante de su familia, ya que para ella ha sido un ejemplo de “honorabilidad y responsabilidad”. Además, señaló que no sólo ha sido su esposo, sino que durante las tres últimas décadas ha sido su compañero más cercano.

“Genaro como esposo ha sido el mejor compañero. Es divertido, amable y siempre atento a mis necesidades. Afortunadamente la confianza y la lealtad han sido los grandes valores que nos han acompañado durante todos estos años de matrimonio y que nos han ayudado a superar los tropiezos que todo matrimonio tiene”

Como ejemplo de lo anterior, Pereyra recordó la ocasión en que tuvo que permanecer un largo tiempo en el hospital luego de someterse a un trasplante renal, debido a una enfermedad crónica degenerativa en los riñones que padece desde hace 20 años. A lo largo de su hospitalización, Genaro fue quien se mantuvo a su lado.

“Durante esos años, Genaro siempre estuvo conmigo, llegaba al hospital de noche para dormir conmigo y salir muy temprano para poder bañarse y llevar a nuestros hijos a la escuela (...) En los momentos más difíciles de mi enfermedad, nunca se dio por vencido incluso cuando yo no podía más y estaba vencida, él me levantó y me animó a seguir adelante y no parar”, explicó.

Asimismo, reveló que la única razón por la cual se divorciaría de Genaro García Luna es si le llega a ser infiel. A lo largo de su carta, Pereyra no mencionó los delitos por los que su esposo fue declarado culpable el año pasado, pues únicamente se enfocó en resaltar los “valores” y “principios” del ex funcionario.

García Luna recibirá una sentencia condenatoria este miércoles por cinco delitos: uno por pertenecer a una empresa criminal de manera continua, tres por conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína, y uno más por falsas declaraciones. Le pena mínima es de 20 años de prisión y la máxima es de cadena perpetua.