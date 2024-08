Umwelt (medio ambiente) I La experiencia consciente de los animales

Un perro muestra su afecto lamiendo a su dueño en la cara, un gesto tierno de conexión y cariño. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La animalidad representa una situación que se puede abordar desde una gran variedad de perspectivas filosóficas. Una de las más complicadas de resolver consiste en considerar la situación de las experiencias que pudieran tener otras mentes distintas a las del ser humano.

En filosofía, la experiencia consciente de otros sujetos, en sí misma es una cuestión que se ha presentado a múltiples alternativas de elaboración y presentación de respuestas. Lo que complica la situación respecto de los animales es que además de que sus comportamientos son distintos su estructura cerebral difiere en muchas maneras de las del ser humano.

No puede pensarse que haya demasiadas similitudes entre los cerebros de un cuervo, un ser humano o algún cetáceo, por mencionar algunos. La conciencia entendida como experiencia del entorno difiere en gran manera entre especies y los intereses adaptativos entre estos.

Sin embargo, puede decirse que hay algo que es constante, la experiencia que cada ser particular tiene del entorno. No hay alguna manera en que podamos entrar a la experiencia o pensamiento privado de cada ser y constatar la manera particular en que se desarrolla su pensamiento y su percepción.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que queda es elaborar propuestas teóricas que permitan plantear analogías que expliquen el comportamiento de cada individuo. El biólogo Jacob von Uexkūll, propuso que la seres vivos habitan en un mundo determinado por su subjetividad y su situación particular en el mismo. El Umwelt designa, por tanto, el horizonte de vida a partir del cuál los seres vivos establecen su posición y acciones en el mundo en el que viven.

Si partimos desde la formulación del Umwelt puede observarse con gran riqueza que cada ser, de cada especie, tiene un mundo particular en el cual desarrolla su vida y el cual cohabita con una infinita variedad de mundos propios de otros seres.

Una de las cuestiones centrales del Umwelt consiste en entender la manera en que esta configuración del mundo externo está mediado por la percepción o las capacidades perceptivas, o más aún, considerar lo inverso, es decir, cómo las capacidades perceptivas y materiales influyen en la constitución del Umwelt

En la siguiente oportunidad abordaré de manera especial qué es este Umwelt y cómo determina lo que puede entenderse acerca de la visión particular que cada individuo—de cualquier especie—tiene del mundo para si. Es decir, el mundo a partir del cuál construye su vida.

Semblanza: Rodrigo Cervantes. Estudiante del doctorado en filosofía contemporánea en la BUAP. Estudiante de DCV en la UNAM. Mis áreas de estudio principales son la filosofía de la mente y la ciencia, la filosofía del lenguaje y la fenomenología.