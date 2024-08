‘Captive’: el libro “dark romance” de Sarah Rivens llega a México con personajes oscuros y una intrigante trama

Sarah Rivens, autora francesa, ha vendido más de un millón de libros. Crédito: ©Romaissa Djidel

Captive: no juegues conmigo, de Sarah Rivens, cuenta la historia de Ella, una joven que para ayudar a su familia se convierte en la “cautiva” del líder de una poderosa mafia, un hombre sin escrúpulos capaz de hacer daño como de enamorar a cualquiera: Asher Scott.

La novela “dark romance” ha conquistado a más de un millón de lectores en Francia, y ahora llega a México para continuar con el éxito que comenzó en el año 2019, cuando la autora se animó a publicar sus historias en la plataforma Wattpad tras años de escribir sólo para ella.

Sarah Rivens contó a Infobae México todo sobre Captive y de su experiencia como escritora.

Captive: los temas principales de la novela, el humor y lo que más le gusta escribir a Sarah Rivens

A lo largo de la novela, Ella conoce dos caras de la moneda: la oscuridad del maltrato y el refugio femenino de personajes como Kiara. Sobre esta dualidad y el apartado temático de la historia, Sarah Rivens nos contó:

Feminismo y dolor, dos temas presentes en "Captive" de Sarah Rivens. Crédito: ©Romaissa Djidel

“A través de Captive y Ella quise abordar los temas de agresiones sexuales, de proxenetismo, de personajes cargados de pena y dolor y de cómo el desarrollo de esa personalidad puede cambiar a raíz de eventos traumáticos como estos. Ella encontró en Kiara una amiga muy cercana y ellas encarnan el empoderamiento y cierto grado de feminismo. Quise darle una voz a todos los que se identificaran con estos personajes, sobre todo con Ella”.

Como la novela multitemática que es, Captive cuenta con diversas herramientas narrativas: hay escenas de acción, diálogos internos, sueños y diálogos cargados de sarcasmo, ironía y humor. La escritora nos cuenta qué es lo que más le gusta escribir:

“Me encantan las escenas de acción y tengo predilección por los diálogos, me encanta escribirlos. Me gustan las escenas románticas y afectivas (...) Soy alguien con mucho humor y era evidente que tenía que incluirlo en el libro. Crear algo tan serio todo el tiempo no me cuadraba. Personajes con humor aportan cierto velo para profundizar en su ser, nos vinculamos con ellos a través de sus bromas no sólo a través de sus pensamientos”.

Captive: los consejos Sarah Rivens para jóvenes escritores, el tipo de escritora que es y sus referencias

Captive, el fenómeno dark romance que conquistó a Francia. Crédito: ©Romaissa Djidel

Como todos los escritores, Sarah Rivens tiene una forma predilecta para escribir: “Soy bastante jardinera y un poco brújula, tengo ciertos objetivos y dejo que los personajes me guíen. No tengo el hábito de planificar, me gusta ver cómo funciona mi imaginación sobre la marcha, pero sí busco la coherencia”.

Y tiene claro que el género “dark romance” le ha permitido crear personajes de moralidad compleja, de claroscuros: “Algo que me gusta mucho del género dark romance es que no son personajes lisos, no son malos ni buenos, entendemos por qué hacen algo malo o por qué hacen algo bueno, y eso es lo más interesante: leer su desarrollo a través de las páginas”.

Al principio de Captive hay una lista de canciones que van desde temas de Taylor Swift hasta hitazos de Billie Eilish, cuyo fin es introducir al lector en una atmósfera particular. Queda clara la importancia de la música para la autora: “Para mí era importante crear esa atmósfera porque escucho mucha música cuando escribo, me tardo casi tanto en crear mis playlist como en editar la historia; puedo demorar hasta una semana en recopilar esas canciones”. A Sarah Rivens no le gusta escribir en silencio, escucha música o ve series (como Peaky Blinders o Narcos) mientras da rienda suelta a su imaginación.

La escritora comenzó a publicar en Wattpad y los lectores la llevaron hasta el éxito editorial. Sobre la búsqueda del éxito en jóvenes escritores, Sarah Rivens nos cuenta:

“El mejor consejo sería comenzar escribiendo para uno mismo. Somos nuestro primer lector y si nos gusta lo que hemos hecho no hay razón para no esperar un éxito. Si escribimos y nos gusta y le invertimos ese amor pues ahí empieza el éxito, después nadie te podrá decir lo contrario. Podrán amar un capítulo o la historia, o no, pero habrá muchas personas a que les guste el libro tanto como a ti. Hay que perseverar y siempre hay que confiar en uno mismo”.