Este es el grado de estudios de Shanik Berman

La raíces de Shanik Berman se remontan hasta Checoslovaquia (Instagram: @shanikberman)

Anita Janet Shanik Esther Martín Goodman, conocida como Shanik Berman en el mundo de los espectáculos, es una de las periodistas más destacadas de la farándula por su larga trayectoria en la radio y la televisión.

A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de participar en importantes programas como La Casa de los Famosos México, el importante reality show de Televisa que se transmite 24/7 a través de ViX. Su paso por el exitoso programa la llevó a ser una de las personalidades más queridas, sin embargo, debido a su actitud en la ultima semana terminó por ser la segunda eliminada de la casa.

Sin embargo, más allá de su paso por el exitoso reality del canal de Las Estrellas, cabe destacar que Shanik Berman tiene una gran carrera fuera de la polémica que protagonizó durante las últimas semanas.

Grado de estudios de Shanik Berman

Shanik Berman, esposa de Jorge Berman, es originaria de la Ciudad de México, pero sus raíces se remontan hasta Checoslovaquia, pues sus padres eran hijos de inmigrantes judíos que tuvieron que abandonar su país natal al iniciar la Segunda Guerra Mundial.

Sus años en la primaria, secundaria y preparatoria los cursó en la Ciudad de México, pero una vez que tuvo que elegir su carrera universitaria se vio atraída por la idea de mudarse fuera del país, por lo que decidió estudiar la carrera de Letras Francesas en la Universidad de París.

Shanik Berman es una reconocida periodista de espectáculos y actual colaboradora del matutino "Hoy". (Especial Infobae / Jovani Pérez)

Una vez que concluyó sus estudios universitarios, decidió continuar por el mismo camino, solo que esta vez desde Estados Unidos, donde se especializó como intérprete y traductora de inglés-español en la Universidad de Georgetown.

Actualmente, se desempeña como colaboradora del programa Hoy, lo que le permite mantener al día a los televidentes con todo lo que ocurre en los espectáculos; de igual forma, es parte de Con Permiso junto con Pepillo Origel y Martha Figueroa en Unicable.

Su desempeñó en el mundo de los espectáculos no se ha estancado en el radio y la televisión, pues también cuenta con un canal propio en YouTube, donde recibe a distintas personalidades y colegas.

Shanik Berman en sus inicios

Con una larga trayectoria en los medios, Shanik se ha consolidado como una famosa reportera de los espectáculos. Su carrera inició cuando en 1980, cuando se le dio la oportunidad de participar en exitosos programas como Muévete, Pasillo TV, La Oreja, Viva la mañana, D Poca, Tv de Noche y Nxclusiva.

Hasta ahora, uno de los programas más entrañables de la periodista es Íntimamente Shanik, una producción de Televisa que permitía que la actriz interrogara libremente a sus invitados. Usualmente eran cuestionados con temas sobre infidelidades, divorcios y hasta relaciones íntimas.

Dado que el formato se transmitió en la década de los noventa, los temas de los que hablaba eran considerados tabú, lo que llevó a Shanik a ser una de las primeras periodistas en hablar libremente de temas sexuales en televisión abierta. Durante su tiempo de transmisión fue todo un éxito, durante seis años los televidentes disfrutaron de las conversaciones que entablaba en un horario nocturno por el canal 9.

En los 90 Shanik formó parte de la oleada de talk shows y con su estilo desenfadado conquistó al público (Foto: Archivo)

Pese a ser de las personalidades más queridas en el medio, no ha estado exenta de la controversia y los escándalos, pues a lo largo de su carrera ha protagonizado incómodos momentos con colegas como Juan José Origel, Sebastián Reséndiz y Galilea Montijo. Sin embargo, uno de los más recordados es cuando lloró al ser cuestionada por su edad en 2020,

“Mi abuelita nunca dijo la edad. Mi mamá nunca dijo la edad. Nunca me la dijo ni a mí. Era como un tabú de... como si ya no servías como mujer si cumples cierta edad”, mencionó Shanik. Aunque en un principio parecía ser una broma, la periodista aseguró que sentía mucha tristeza por no poder hablar de la edad.