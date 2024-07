José Luis Salazar gana el Cuarto Premio de Novela Juvenil Universo de Letras de la UNAM con ‘Supersónico’

José Luis Salazar escribió "Supersónico", obra ganadora del Cuarto Premio de Novela Juvenil Universo de Letras UNAM (Foto: cortesía del autor)

José Luis Salazar Hernández ganó el Cuarto Premio de Novela Juvenil Universo de Letras de la UNAM con su obra Supersónico, un texto que se presentará en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El autor platicó con Infobae México sobre los detalles de su historia, misma que describe como “lúdica”.

Supersónico es la primera novela del autor, aunque no su primer acercamiento con las letras. Hace ya bastante tiempo escribió un libro de cuentos, además es copywriter creativo en el mundo de la publicidad y un entusiasta de la literatura.

¿De qué trata ‘Supersónico’?

La novela, que fue escrita mayormente durante la cuarentena, cuenta la historia de un joven con un problema de sordera cuya vida cambia por completo cuando, durante una fiesta, conoce a una chica que le transfiere la capacidad de escucharlo todo, algo que el autor bautiza como el oído infinito.

José Luis Salazar nos describe al protagonista de su novela: “sus compañeros lo bulean, casi no tiene amigos, asiste a una preparatoria pública donde constantemente es maltratado, su círculo familiar tampoco es tan bueno, no tiene papá, no tiene mamá (por qué no tiene mamá es algo que descubriremos en la novela) y sólo vive con su abuelo, uno de estos hombres duros, hijos del trabajo, hijo de ser hombre en México, hijo del rigor y de los golpes, no es el más paternal ni el más cariñoso con su nieto y le demuestra su amor de maneras muy estúpidas y torpes”.

Aunque es una novela juvenil, Supersónico toca temas también sensibles para los adultos, tal cual lo hacen las películas de Pixar: “Mi intención era esa, también tratar temas delicados”, cuenta el autor, “Dentro de este ambiente sórdido y ruidoso, tiene dos amigos que él los ve como de su misma raza, de su misma especie”.

Los detectives salvajes de Roberto Bolaño, La búsqueda onírica de la desconocida Kadath de Lovecraft, Ulises Criollo de José Vasconcelos e incluso Naruto y Attack on Titan, son algunas de las obras que inspiraron a José Luis Salazar para escribir Supersónico.

‘Supersónico’: una novela “para la generación TikTok”, lúdica y “experimental”

"Supersónico" se presentará en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Foto: Universo de Letras, UNAM)

Sobre el oficio de escribir y su acercamiento a la literatura, José Luis Salazar cuenta: “Siempre sentí esta cosita de que cuando acomodas ciertas palabras de una manera dicen algo y cuando las vuelves a acomodar esas mismas palabras de otra manera dicen otra cosa”.

Supersónico es una historia de aventuras que se retroalimentó en talleres de escritura. El autor cuenta: “Soy hijo de los talleres, esta novela la ‘talleree’ los sábados por la mañana, era como mi futbol de la mañana. Cada sábado me levantaba temprano e iba emocionado, a veces regresaba vapuleado de las críticas de mis compañeros, siempre críticas al trabajo, nunca nada personal”. Gabriel Rodriguez, tallerista del escritor, describe la obra como “una novela para la generación TikTok”.

La novela está llena juegos de palabras, y de recursos visuales y narrativos que la acomodan dentro de lo “experimental”, pero el autor confiesa que no descuida la coherencia clásica de una historia. Aunque lee muchísimo, está convencido de que su novela está más inspirada en lo que ha consumido desde una pantalla que en lo que ha leído, y da importancia a los nuevas formas de consumo de cultura a través de las tecnologías.

La habilidad del protagonista de Supersónico para “escucharlo todo” permitió a José Luis experimentar con originales formas de transmitir una idea. El personaje, de pronto, entiende idiomas que no conocía con sólo oírlos, e incluso puede “escuchar arbustos” o “un pastel enfriarse”. Con estas cualidades del personaje, José Luis dio vuelo a su imaginación.

Supersónico nació sólo como una idea que, eventualmente, empezó a crecer. Primero eran anotaciones, fragmentos, párrafos, pequeñas escenas; hasta que su autor decidió darle orden a todo, se compró un pizarrón, dibujó un mapa y empezó a escribir. José Luis escribía cinco páginas todos los días. Terminaba “hecho pomada, cansadísimo”. Fueron entre tres y cuatro meses que describe como “un parque de diversiones donde me divertí muchísimo”.