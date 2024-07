Luis Ángel Robelo, tiktoker que grabó ejecución de su papá y hermano, reaparece; niega vínculos con el narco: “Eran honestos”

“Se llevaron mi amigo”: Luis Ángel Robelo también denunció un secuestro tras ejecución de su papá y hermano (Fotos: RS)

Tras un traumático momento que quedó grabado y viralizado en redes sociales mexicanas, Luis Ángel Robelo reapareció tras la ejecución de su papá y hermano menor, el pasado sábado 20 de julio en el estado de Jalisco. A unos días del sensible suceso, ahora también responde a quienes han señalado a su familia de tener algún vinculo con el narcotráfico y que ello fuera el motivo detrás del asesinato.

A través de su cuenta de Instagram, el gran amigo y colaborador digital de David González, mejor conocido como La Venenito, compartió un mensaje en el que habló sobre el caso, el dolor que él y su mamá han tenido que enfrentar, incluyendo todo lo que la transmisión en vivo desató en miles de internautas y las teorías que han hecho sobre el caso.

Deseo expresar mi gratitud por todas las muestras de apoyo que nos han manifestado ante el terrible asesinato de mi padre y de mi hermano acontecido el pasado sábado 20 de julio”, inició. Luis Ángel Robelo además adelantó cómo va el caso ante las autoridades de Jalisco: " Las autoridades competentes están llevando la investigación y confiamos en su trabajo”.

El famoso amigo de ‘La Venenito’ a compartido imágenes de su familia asegurando que el dolor de su madre es una de las cosas que mas lo han afectado tras el asesinato (Foto: X)

“Les pido que sigan haciendo oración por nosotros, lo necesitamos mucho”.

Tras señalamientos de vínculos con el narco, tiktoker Luis Ángel Robelo asegura que su familia tenía un trabajo honesto

En el mismo mensaje y comunicado, el famoso creador de contendió para TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 7 millones de seguidores y donde fue transmitido el polémico live, le hizo frente a los señalamientos que aseguran que el sensible asesinato de u papá y hermano están vinculados al mundo del narcotráfico en México.

Uno de los principales argumentos es que Luis Ángel Robelo durante el video aseguró que una tercera persona, de la cual ya no se ha mencionado nada y la Fiscalía del Estado de Jalisco no menciona tampoco en su primer informe sobre el caso, había sido privada de su libertad.

Tras señalamientos de vínculos con el narco, tiktoker Luis Ángel Robelo asegura que su familia tenía un trabajo honesto (Foto: Instagram)

“No, no, no, no, no. Se llevaron a mi amigo, se llevaron a mi amigo. No, no, no quiero justicia. Mataron a mi papá y a mi hermano (...) no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel”, se puede escuchar decirle a Luis Ángel Robelo en el desgarrador video donde se le puede ver llorando, impactado y notablemente afectado tras el asesinato de su papá, su hermano.

Tras los rumores que se han generado en redes sociales, el famoso agregó en su regreso a Instagram:

“Jamás pensamos pasar por este dolor tan grande y mirar a nuestra madre destrozada, por esa razón les pido que tengan piedad con sus palabras hacia mi familia ya que siempre hemos sido personas de trabajo honesto”, agregó.

Los familiares del tiktoker fueron acribillados en el municipio de Encarnación de Díaz; la Fiscalía de Jalisco anunció que investiga el caso Crédito: TikTok/@Luis Ángel Robelo

“Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos tan difíciles para mí, para mi familia y para mi comunidad”, finalizó.