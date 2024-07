Pensión del Bienestar: ¿Qué hacer si NO reciben tu depósito a tiempo?

Los beneficiarios podrán conocer los pasos a seguir; desde contactar a la Secretaría de Bienestar hasta renovar tu tarjeta (Cuartoscuro)

El programa Pensión del Bienestar es una iniciativa del gobierno de México dirigida a adultos mayores de 65 años que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

El apoyo tiene como objetivo principal proporcionar una dispersión económica bimestral para ayudar a cubrir sus necesidades y desde el lunes 1 de julio inició el pago, por lo que es importante conocer qué hacer en caso de que el depósito no se realice a tiempo.

¿Cuándo se realiza el pago de la Pensión Bienestar en julio 2024?

Conforme a lo que anunció la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, el depósito de los adultos mayores inició el pasado 1 de julio, el cual corresponde al periodo julio-agosto en su Tarjeta Bienestar y concluirá el viernes 19 de julio.

¿Qué hacer si no te depositaron el beneficio?

De acuerdo al calendario, si aún no han recibido el depósito de su Pensión del Bienestar o no lo has cobrado, sigue estos pasos:

La Pensión del Bienestar ofrece un sustento vital para adultos mayores en México, garantizando apoyo económico bimestral. Conoce cómo actuar si el depósito no llega a tiempo para asegurar su bienestar.

Visita una oficina de la Secretaría del Bienestar: acude personalmente a la oficina más cercana a tu domicilio.

Llama a la línea de atención: comunícate al número 800 63 94 264, donde podrás reportar tu caso y darle seguimiento.

Pasos adicionales para resolver problemas con tu Pensión Bienestar

Consulta el calendario de pagos: verifica los calendarios de pagos y otros detalles en la página oficial del verifica los calendarios de pagos y otros detalles en la página oficial del programa social

Cambio de tarjeta: si necesitas realizar un cambio de tarjeta, visita las sedes designadas para personas rezagadas y asegúrate de actualizar tu información a tiempo para recibir tu depósito.

Para más información y resolver dudas adicionales, puedes marcar al teléfono 01 800 007 3705 o escribir al correo electrónico demandasocial@bienestar.gob.mx.

No dejes de recibir el apoyo que te corresponde. Asegúrate de estar informado y tomar las acciones necesarias para garantizar el cobro oportuno de tu Pensión del Bienestar.

Cómo descargar la ‘app’ de Pensión del Bienestar

Para descargar la aplicación oficial del Banco del Bienestar y gestionar tu Tarjeta Bienestar desde tu celular, sigue estos pasos:

Accede a la tienda de aplicaciones: abre la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil. Si usas un dispositivo Android, será Google Play Store; si es iOS, será la App Store de Apple. Busca la aplicación: en la barra de búsqueda de la tienda de aplicaciones, escribe “Bienestar” o “Tarjeta Bienestar”. Selecciona la aplicación correcta: asegúrate de seleccionar la aplicación oficial desarrollada por Banco del Bienestar. Descarga e instala: haz clic en el botón de descarga e instalación. La aplicación debería descargarse e instalarse automáticamente en tu dispositivo. Accede y configura: una vez instalada, abre la aplicación. Es posible que necesites configurar algunos ajustes iniciales, como ingresar tu número de tarjeta o registrarte con tu CURP y datos personales. Consulta saldo y movimientos: una vez configurada, podrás acceder a la aplicación para consultar el saldo disponible en tu Tarjeta Bienestar, revisar los movimientos recientes y realizar otras gestiones relacionadas con tu beneficio.

Con estos pasos claros, los beneficiarios pueden enfrentar cualquier inconveniente con su Pensión del Bienestar y asegurarse de recibir el apoyo económico necesario para cubrir sus necesidades básicas.

Recuerda que es importante descargar la aplicación oficial para asegurar la seguridad de tus datos y tener acceso a todas las funcionalidades adecuadas para gestionar tu Tarjeta Bienestar desde tu celular de manera fácil y segura.