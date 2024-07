Comunicadora muestra sus dotes de locutora al jugarle broma a estafador de crédito bancario

El estafador intentó convencer a Andy Alducin en aceptar el crédito. (TikTok / AndyAlducin)

Un supuesto ejecutivo de banco se viralizó en Tiktok al intentar estafar a la famosa locutora Andy Alducin, quien convirtió la llamada en un divertido episodio viral en redes sociales, cuando la profesional de la voz demostró su agudeza y humor frente a un estafador que intentaba convencerla de un depósito ficticio.

“Si señorita, lo que le quería decir es que ya está autorizado su depósito de 10 mil pesos a su cuenta de banco, no más lo único que tiene que hacer es responder un mensaje de texto que le vamos a mandar a su celular”, comenzó el estafador, quien no esperaba la respuesta contundente de la locutora.

“Disculpa, perdona que te interrumpa, excelente noche de lunes son las 10 de la noche, en mi opinión creo que no son horas para estar trabajando. Te platico, te comentó, que yo no he hecho ninguna depósito, ninguna transacción similar a la que me comentas”, respondió la locutora, dejando en claro su incredulidad y su habilidad para manejar situaciones inusuales.

La locutora demostró sus dotes al hacerle la broma al estafador. (TikTok / AndyAlducin)

El estafador persistió en su intento: “Le comento, este depósito se le está haciendo por parte del banco, la autorización viene por parte de los créditos que usted maneja con nosotros en una cuenta”. Sin embargo, la locutora no se dejó convencer y respondió con humor: “Incorrecto, yo no he pedido un crédito”.

El momento cumbre llegó cuando la locutora decidió ofrecer un consejo inesperado al estafador: “Sin embargo, ahora que estábamos en esta llamada, quiero aclararte que tienes una dicción que deja mucho que desear. Para tu suerte, voy a tener una master class de locución donde podrás mejorar tu dicción y ser mejor en tu trabajo”, concluyó con una pizca de ironía.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios elogiaron la astucia y el buen humor de la locutora frente a la situación de intento de estafa. Este incidente no solo sirvió como una anécdota divertida, sino también como un recordatorio de la importancia de mantenerse alerta ante posibles engaños telefónicos.

En el video, se aprecia a la locutora Andy Alducin hablando como presentadora para desquiciar al hombre que trató de estafarla por teléfono. Crédito: TikTok / Andy Alducin

La locutora, con su respuesta ingeniosa y directa, demostró que incluso en momentos de tensión es posible mantener el buen humor y hacer frente a situaciones inesperadas con determinación y estilo.