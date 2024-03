Muerte de Akira Toriyama: por qué Mario Castañeda dejó de doblar a Gokú en un momento clave para Dragon Ball

Mario Castañeda, el icónico actor de doblaje que le dio vida a Gokú en Latinoamérica y México (Archivo).

La noche del 7 de marzo del 2024 la noticia de la muerte de Akira Toriyama impactó a los fanáticos de Dragon Ball, un manga y anime que cobró gran relevancia a nivel mundial y que marcó la infancia de muchos niños, sobre todo de países de Latinoamérica como México.

Te puede interesar: Quién es Mario Castañeda y cuál es su relación con Dragon Ball

La noticia fue pronto tendencia y los seguidores de la historia de Gokú comenzaron a escribir emotivos mensajes en sus redes sociales para despedirse del importante creador y explicar lo especial que era el programa de televisión para su vida.

Además, famosas figuras del doblaje en México aprovecharon para lanzar mensajes en agradecimiento a Akira Toriyama. Y es que fueron muchos los artistas mexicanos que le dieron voz a los icónicos personajes de Dragon Ball. De hecho, mucho del éxito que tuvo el anime en nuestro país se debe, en gran medido, al extraordinario trabajo de doblaje.

Akira Toriyama falleció en marzo de 2024, el mismo año en el que "Dragon Ball" cumple 40 años desde su primera aparición en manga. (Créditos: Crunchyroll)

Uno de los artistas que escribió unas palabras para el realizador Japonés fue Mario Castañeda, conocido por darle al personaje de Gokú su característica voz en la versión latinoamericana del show de televisión. El actor doblaje escribió: “Me acabo de enterar de la muerte de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball. No lo puedo creer. Su trabajo, Gokú, cambió mi vida. Descanse en paz”.

Te puede interesar: ¿Quién hace el doblaje de Dragon Ball? Ellos son los actores mexicanos que prestaron sus voces a los personajes de Akira Toriyama

Otro de las estrellas que se pronunció fue Gerardo Reyero, quien dobló al villano Freezer, agradeciendo el trabajo de Toriyama. De igual forma, Lalo Garza, responsable de darle vida a Krilin, el entrañable amigo del personaje principal, escribió: “Maestro Toriyama, hoy el cielo resplandece a su alrededor. La grandeza de su obra perdurará por siempre en el corazón de millones de personas en el mundo. Hoy mi Krillin se quedó huérfano. Descanse en Paz Akira Toriyama”.

Mario Castañeda abandonó a Gokú por esta razón

Dragon Ball tuvo un éxito sin precedentes en México durante los años 90 y principios del 2000, cuando se transmitió Dragon Ball Z y Dragon Ball GT en el canal 5. La voz de Mario Castañeda se instaló en el imaginario colectivo y los televidentes se acostumbraron bien a la voz del personaje.

Mario Castañeda se despidió del creador de Gokú con un emotivo mensaje (Archivo)

Castañeda estuvo a cargo también de Gokú en películas y especiales, comerciales y anuncios; no obstante, dejó por un tiempo al saiyajin cuando llegó una remasterización de Z que, sobra decir, no le gustó mucho a los fans.

Te puede interesar: Muerte de Akira Toriyama: Mario Castañeda y otros actores de doblaje lamentan deceso del mangaka, creador de Dragon Ball

Y es que la nueva versión, que llevaba por nombre Dragon Ball Z Kai, eliminaba tramas de relleno, mejoraba la animación y reducía la violencia. Por supuesto, el equipo encargado de la versión latinoamericana del proyecto quiso contar nuevamente con los actores que habían doblado la serie original.

Lamentablemente, muchos de ellos rechazaron la oferta. Mario Castañeda explicó la razón por la que no volvió al personaje, en una entrevista para el canal de YouTube Shenron Z:

La voz de Gokú es español latino se instaló bien en el imaginario de los espectadores. (Archivo)

“Cuando grabamos Z y luego GT teníamos un acuerdo económico por episodio que tenía una relación con la cantidad de frases que tuviera en Gokú. Le llevábamos loop. Era un bucle. Se cortaba la película de 16 milímetros, se pegaba por las esquinas, se montaba en un proyector y el loop empezaba y terminaba”.

Y detalló: “Teníamos una cantidad de loops por episodio, no importaba si Gokú dijera ‘Hola soy Gokú', a mí me pagaban siempre una cantidad fija. Cuando vino Kai pedimos el mismo arreglo (económico), no más, no menos, y la respuesta fue ‘no hay presupuesto’. Yo dije ‘pues entonces gracias pero no, no puedo’”.

De igual forma, el actor de doblaje explicó que, contrario a lo que piensan los fans, no suele regalar su trabajo. “Los fans me encuentran en la calle y me dicen ‘tú lo harías gratis, ¿verdad, Mario?’ No”. A pesar de que Castañeda no dio voz al saiyajin en la saga de Freezer y Cell, sí logró un acuerdo económico que le permitió volver en la saga de Majin Boo, y posteriormente, a la secuela: Dragon Ball Super.