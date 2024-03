Cómo evitar los gases al comer brócoli y coliflor

Fresh raw broccoli in bowl on rustic table. (Gettyimages)

El brócoli es un alimento con mútiples beneficios para la salud debido a su alto contenido de antioxidantes, hierro, magnesio, zinc, potasio, fósforo, proteína y vitaminas A, B, C, K.

Te puede interesar: Comipems 2024: fechas por apellido para el registro presencial de aspirantes al examen de nivel medio superior

Este vegetal contiene más vitamina C que algunos cítricos, por lo que no soprenden los datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) que apuntan a que consumir 100 gramos de brócoli aporta más del 150 % de la ingesta diaria acosejada de este micronutriente.

Sumado a ello, se considera que este alimento reduce el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes y mejora la apariencia de la piel.

Te puede interesar: Ceniza del volcán Popocatépetl afecta 8 municipios de Puebla; evalúan decretar contingencia ambiental

Forma parte de la familia de las hortalizas crucíferas, a la que también pertenece la coliflor, un alimento bajo en carbohidratos pero rico en vitaminas C y K, complejo B (tiamina, riboflavina, niacina) y minerales (potasio, magnesio, manganeso, fósforo).

Coliflor (Shutterstock)

La coliflor también es irica en nutrientes antiinflamatorios, antioxidantes y fibra que genera una sensación de saciedad.

Te puede interesar: Así fue como ‘El Chapo’ Guzmán conoció a Valeria Rubí Quiroz, ‘La Gringuita’

Sin embargo, muchas personas evitan el consumo de estos productos debido a que pueden ser causa de gases intestinales.

El brócoli y la col producen flatulencias debido a que contienen fibra y carbohidratos que el organismo no puede absorber en su totalidad. Los componentes que causan este proceso en particular son os oligosacáridos, como la rafinosa, la estaquiosa y la verbascosa.

Los gases son una de las reacciones del organismo a momento de intentar descomponer los elementos mencionados.

Los gases intestinales son un impedimento para comer brócoli y col con frecencia Foto: Freepik

Por este motivo es recomendable poner en práctica algunos sencillos consejos para evitar los gases al consumir brócoli y coliflor.

Estas son las recomendaciones:

- Lavar las hortalizas y luego dejarlas reposar de 20 a 30 minutos en una mezcla de agua con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Pasado el tiempo de reposo el brócoli o coliflor se deben enjuagar con agua tibia.

- Cocinar el brócoli o coliflor acompañados de especias como laurel, comino o hinojo, que son excelentes aliadas para combatir los gases intestinales.

Comer las hortalizas al vapor es una opción para evitar los gases (Foto: Europa Press)

- Preparar las hortalizas al vapor, ya que este método de cocción puede romper los compuestos químicos naturales que enerar inflamación.

Otros consejos para evitar los gases intestinales

Las flatulencias pueden ser causadas por la ingesta de alimentos como las legumbres, cereales integrales, productos lácteos, bebidas con alto contenido en fructuosa y productos con edulcorantes.

También tragar aire al momento de comer o beber y las bacterias intestinales pueden provocar gases.

En algunos casos se pueden evitar limitando en consumo de los productos señalados o cambiando algunos hábitos. El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases recomienda:

- Evitar o limitar la frecuencia el consumo de chicles y bebidas gaseosas.

- Tratar de no beber con popote.

- Hablar menos mientras se come o bebe.

- Comer más despacio.

- Comer en porciones pequeñas y con más frecuencia.

Sin embargo, en caso de que las flatulencias sena frecuentes o estén acompañadas de otros síntomas como

dolor abdominal, estreñimiento o diarrea es indispensabe acudir con un especialista, ya que se podrían ser un signo de una enfermedad gastrointestinal que requiera tratamiento especializado.