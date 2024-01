Lilly Téllez se registra como precandidata al Senado; califica de traidor a AMLO | VIDEO

La senadora busca repetir un periodo en la Cámara Alta (Cuartoscuro)

Uno de los personajes de la política mexicana que más ha dado de qué hablar es Lilly Téllez quien antes de desempeñarse como senadora de la República trascendió por aparecer a cuadro como presentadora de noticias. La antes mencionada ha estado fungiendo como senadora de la República, cargo que ocupó tras recibir el apoyo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Este sábado 13 de enero se registró como precandidata para de nueva cuenta ocupar un escaño en la Cámara Alta.

Téllez quien hace algunos meses buscada ser candidata a la presidencia de la República y hasta llegó a recibir de manera abierta el apoyo del exmandatario Vicente Fox Quesada, viajó a la capital sonorense para entregar la documentación adecuada que la convierte en precandidata al Senado, ahora no como representante del partido guinda sino ya como militante del Partido Acción Nacional (PAN) al cual se afilió tras arremeter en contra de la organización fundada por el mandatario de origen tabasqueño.

Fue mediante las redes sociales que Gildardo Real, quien se desempeña como dirigente estatal del blanquiazul en Sonora informo el pasado viernes 12 de enero que se llevaría a cabo el preregistro oficial de la todavía senadora en un reconocido hotel ubicado en la capital de la entidad encabezada por Alfonso Durazo, motivo por el cual llamó a los simpatizantes del partido a darle cobijo pues buscará repetir el cargo tras haber renunciado a sus aspiraciones presidenciales a mediados del 2023.

“Amigos y amigas quedan cordialmente invitad@s al registro como Senadora de nuestra compañera @LillyTellez será un gusto que nos puedan acompañar”, escribió.

La convocatoria para acompañarla en este proceso se hizo en redes sociales Crédito: X @GildardoReal

El preregistro de Lilly Téllez tuvo lugar este sábado 13 de enero en punto de las 12:00 horas, tiempo de Sonora, momento en que las autoridades del PAN en la entidad, destacaron que luego de haber respondido a la convocatoria y con ello, entregar la documentación adecuada, era necesario turnar el preregistro al Comité Nacional del PAN para continuar con el trámite debido.

“Encantado y felicidades”, le dijeron a la ex conductora de televisión quien de manera inmediata recibió aplausos de parte de los presentes.

La ex periodista se registró como aspirante a la Cámara Alta ahora con el cobijo del PAN Crédito: X @elalbertomedina

Luego de este evento, Lilly Téllez publicó a través de las redes sociales una serie de mensajes en donde celebró que al momento ya funge como precandidata al Senado de la República en representación del estado de Sonora, lo que la llevó a externar que su objetivo era el de trabajar por la paz o solo de la entidad sino de todo México.

“Me acabo de registrar como candidata al Senado por Sonora... por un cambio de rumbo, por la PAZ en México”.

Cabe destacar que después del registro, Lilly Téllez ofreció una conferencia de prensa en la cual fue cuestionada sobre cuál era su sentir por buscar un escaño en la Cámara Alta a seis años de también haber atravesado por este proceso cuando formaba parte de la bancada de Morena solo que ahora con el cobijo del PAN, motivo por la que la integrante del Poder Legislativo aseveró que sería una vergüenza apoyar al gobierno que, considera, es uno de los más violentos, lo que la llevó a ser ovacionada por los presentes quien auguraron que tendría el gane.

“Señor presidente de la República, yo no he cambiado mi discurso yo he cumplido lo que prometí en aquella campaña, el traidor que cambió fue López Obrador”, remarcó.

En redes sociales la expresentadora de noticias celebró el buscar de nueva cuenta un escaño en la Cámara Alta Crédito: X @LillyTellez

El preregistro de la periodista quien fungió en la política le valió una serie de comentarios en contra no solo porque le reclamaron el querer seguir viviendo del erario, sino que además lamentaron que su convocatoria no reuniera a una buena cantidad de personas adelantando que el público ya no creía en ella.

Del mismo modo, se publicó un video en donde la panista se expresa de Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien se dijo, podría estar de regreso en la vida política de México luego que la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz celebrara que también cabe la posibilidad de ir por un escaño en la Cámara Alta, Téllez resalta que esta dispuesta a hacer mancuerna con él, postura que a la vez sirvió para calificarla de poco creíble.

Manlio Fabio Beltrones buscaría un escaño en el Senado (Fotoarte: Steve Allen)

“Es un hombre brillante, lo he dicho siempre. Es un honor que venga y que seamos fórmula porque es un hombre muy inteligente, muy experimentado y necesitamos este tipo de personalidad para poder dirigir el rumbo de México”, dijo al respecto.