¿Regresa Beltrones a la política? Xóchitl Gálvez lo destapó para el Senado

El priista tendría las puertas abiertas para volver a la política, de acuerdo a Xóchitl Gálvez (Cuartoscuro)

La precandidata a la Presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, dio el visto bueno para que, en caso de ser un deseo, el expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, vuelva a la política por medio de un escaño en el Senado de la República.

Durante un evento, la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) calificó al exgobernador como un hombre preparado, con conocimiento y trayectoria, situaciones que, incluso dijo, la podrían ayudar a ganar la titularidad del ejecutivo en los próximos comicios del 2 de junio.

Pese a sus palabras a favor del priista, destacó que la decisión será única y exclusivamente de la población de Sonora, puesto que serán éstos los que saldrán a votar y aprobarán si el político debe o no volver a la Cámara Alta, instancia legislativa en donde ya ha trabajado; no obstante, destacó el trabajo del tricolor para buscar cuadros competitivos para los cargos de elección popular.

“Yo tengo una buena impresión del exsenador, del expresidente del PRI, me parece que es un hombre con conocimiento, con trayectoria y serán los sonorenses los que tomen la decisión, pero me parece que el PRI hace bien en mandar cuadros competitivos”, expresó en un encuentro con la prensa.

Manlio Fabio Beltrones es una de las cartas fuertes del PRI para el Senado, aunque aún no es oficial (Cuartoscuro)

Los rumores sobre el posible retorno de Beltrones Rivera comenzó a finales del año pasado cuando el propio priista aceptó que tenía las puertas abiertas para volver al Senado de la República, luego de reconocer que las cosas “no van bien” en el país.

“Las cosas en el país no marchan bien y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando y pronto resolveré”, fue una de las declaraciones que dio para Expansión Política, a la par de mencionar que su regreso podría darse en este nuevo año.

Claudia Sheinbaum desaprobó la idea

Por su parte, la precandidata a la presidencia por la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, desaprobó el posible regreso del priista y sentenció que se estaría dando una “vuelta en U” en la lucha contra la corrupción.

En un evento que encabezó en Morelia, Michoacán, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México fue cuestionada al respecto y sentenció que en la oposición presuntamente reflejan lo que son, esto mediante los personajes que aceptan en sus filas.

“Muestran lo que representan y, sobretodo, el proyecto que enarbolan y por supuesto que hay personas o personalidades que lo reflejan, peor en nuestro caso hay principios y causas por las que luchamos y, sobretodo, el proyecto de nación que representamos. Del otro lado, no hay proyecto de nación, es un regreso al pasado”, refirió.

Claudia Sheinbaum habló sobre el posible regreso de Beltrones al Senado (X/@mario_delgado)

Y es que la militante del Movimiento de Regeneración (Morena) no sólo habló de Beltrones, también se refirió a Silvano Aureoles, exgobernador de la entidad que visitó, por lo que sentenció que la oposición debería de dar una explicación del porqué eligen a esos perfiles como los candidatos a cargos populares.

“Además representan esa vuelta en ‘U’ en el país, es claro que el proyecto que representa el PRIAN. Se llaman frente de quién sabe qué cosa, pero la realidad es el PRIAN, nosotros no debemos esconder que somos de Morena, PT, Verde, estamos orgullosos, allá se tienen que poner otros nombres porque le da vergüenza”, expresó en medio de su discurso.

Finalmente, para dejarlo claro, Sheinbaum Pardo destacó que en la oposición representan un retorno a la corrupción y al neoliberalismo; sin embargo, destacó a la Cuarta Transformación como el verdadero futuro del país.