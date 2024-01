Video de aguas frescas mexicanas desata debate; extranjeros las defienden

El video desató un debate donde la mayoría de personas defendió el puesto de aguas frescas Crédito: X: @PicturesFoIder

Las aguas frescas son una realidad dentro de nuestro país, principalmente en las calles de diferentes ciudades, específicamente en la Ciudad de México en donde una gran cantidad de comerciantes ofrecen sus múltiples sabores sin olvidar los clásicos que son de fruta, cítricos, limón con chía, entre otras.

Sin embargo, mucho se ha hablado de este tipo de que, por qué no, llamarla tradicional mexicana pues se difundió, en el pasado, un video donde supuestamente un vendedor recoge agua de un charco para vaciarla en los clásicos contenedores en los que se ofrecen, pudiendo provocar enfermedades estomacales fuertes.

No obstante, hay personas que dicen que si pruebas comida o bebida de un sitio y no te hace daño, así sea de dudosa procedencia, es mejor regresar ahí para ocasiones posteriores. Tomando en cuenta que bajo este precepto e idea el comprar aguas frescas en un lugar de confianza garantiza que no te caerá mal, entonces se puede decir que es una bebida sumamente refrescante y a costos bajos comparado con otras recetas.

El video desató un debate donde la mayoría de personas defendió el puesto de aguas frescas CREDITO:X@@PicturesFoIder

Además tiene los beneficios de que puede ser muy sencillo localizar a un vendedor o vendedora pues es muy común encontrarlos en prácticamente cualquier lugar concurrido, sumado a que la gran variedad de sabores seguramente abarcará todos los gustos.

En su gran mayoría las aguas frescas utilizan fruta natural en sus recetas se utiliza fruta natural lo que ocasionaría que se acerquen insectos que les llame la atención la azúcar contenida en las frutas o frutos, como lo podrían ser abejas.

Fue justamente este hecho el que, gracias a un video publicado en redes sociales, desató un debate entre personas que no son mexicanas (pues la mayoría de los comentarios estaban escritos en inglés) entre quienes se quejaban de la presencia de abejas cercana a los botes de agua y aquellos que defendieron este negocio que ya es una tradición.

Las abejas se acercan a las frutas por su alta cantidad de azúcares naturales. EFE/Raquel Manzanares.

Un grupo reducido de personas consideraron insalubre la práctica de vender y beber agua donde merodeen “insectos de cualquier tipo” pues los consideran animales sucios; sin embargo, la mayoría de los comentarios fueron en defensa de las aguas frescas pues dijeron que eso asegura que es fruta natural, además que si fuera el caso de que por la presencia de abejas no comerían algo, entonces jamás deberían probar la miel otra vez.

Los detractores de las aguas frescas compararon nuestro país con India pues aseguran que la comida, consideraron, es igualmente insalubre.

Ante la idea de que era proteína extra y un sabor extra, pero señalándolo de manera despectiva, comenzaron a defender esta bebida diciendo que son muy ricas, refrescantes y además son tradicionales en nuestro país. Asimismo se “metieron” algunos mexicanos a la discusión diciendo que “se callaran” porque “no sabía de lo que hablaban”.

Las aguas frescas utilizan fruta natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer fruta natural

Partiendo desde el hecho de que las aguas frescas están hecha a base de fruta natural entonces se puede concluir que son benéficas para nuestro cuerpo, claro, no es exceso pues comenzarían los problemas de glucosa por el alto índice de azúcar contenida, aunque sea orgánica.

Pero en qué nos beneficia comer fruta natural. De acuerdo con expertos estos son sus cosas positivas:

Contienen vitaminas, minerales, grasas sanas, proteína, calcio, fibra, antioxidantes. Lo que puede ayudar al correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.