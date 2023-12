Lana del Rey es confundida con cantante de corridos tumbados: “Pensé que era buchona”

La cantante fue confundida con una perteneciente al género de los corridos tumbados Fotos: Reuters EFE

Lana del Rey es una de las cantantes más conocidas a nivel internacional y que tuvieron un gran año 2023 gracias a su talento musical y su originalidad en cada una de sus canciones que la llevaron a ser una de las artistas más escuchadas en todo el planeta de acuerdo a la información compartida por plataformas digitales de música reconocidas como lo es Spotify.

Pero, a pesar de que alcanzó el número 10 en el top global de cantantes más escuchadas en el 2023, existen personas que todavía no la conocen, por ejemplo, tenemos el caso de la abuelita que recibió un cuadro de la intérprete de Cinammon Girl y la confundió con la virgen María, relacionada con la religión católica, al grado de que besó la imagen.

También está el de una joven que contó su experiencia en redes sociales cuando alguien conocido le mencionó que estaba escuchando a Lana del Rey y ella, sorprendida por el nombre artístico de la cantante estadounidense la confundió con alguien que pertenece al popular subgénero del regional mexicano: los corridos tumbados.

Lana del Rey visitó México en 2023. (Getty Images)

Ante la petición de que no juzgaran a la chica que publicó el material audiovisual en las redes sociales, se dispuso a contar su historia diciendo que al escuchar el nombre Lana del Rey, inmediatamente pensó en que era la competencia de otros cantantes como Peso Pluma o Natanael Cano pues para ella sonaba a título de una artista “buchona”.

No sólo quedó en esta confusión, sino que la joven también reveló que pensó en alguien que formara parte del género del “kommander”, un cantante norteño de regional mexicano, mención que causó risas entre aquellos que vieron el video donde confunden a la intérprete de Lucky Ones.

Una chica asegura que al escuchar el nombre artístico de la cantante estadounidense piensa en alguien "buchón" Crédito: TikTok: veecloudfrvr

Así lo compartió exactamente la usuaria de la plataforma digital TikTok: “Yo pensaba que Lana del Rey era un señor buchón cantante de banda o de corridos... antes de que me juzgues, a poco no que si no tuvieras la mínima idea de quién es Lana del Rey... pensarías que es como lo equivalente a Peso Pluma o como cuando estaba el Kommander de moda... suena a señora buchona”, mencionó la joven en el material audiovisual.

Asimismo cuestionó el nombre de la cantante estadounidense pues a ella no le parece “normal” que la gente sepa que un nombre como el de Lana del Rey pertenece a una mujer totalmente alejada de los corridos tumbados, pues ella lo escucha e “inmediatamente pienso en dinero y narcotráfico”, aseguró.

Para sorpresa de muchos de los fans de la cantante de Heroin, un grupo de personas respaldaron a la joven en los comentarios de su video diciendo que ellos llegaron a pensar que pertenecía al género de banda, mariachis, que había cantado junto a Los Ángeles Azules e inclusive relacionada con temas de narcotraficantes.

Algunas personas consideraron que el nombre de Lana del Rey está ligado con cantantes que interpretan temas relacionados con el narco. Ocesa.

Otros más consideraron que la palabra lana, en el nombre artístico de la cantautora estadounidense, provenía de la lana de las ovejas.

Por qué se llama Lana del Rey

Elizabeth Woolridge Grant es el nombre real de la cantante Lana del Rey, pero de dónde proviene su título artístico que se volvió popular en todo el mundo.

La propia intérprete de Million Dollar Man explicó que Lana proviene de la actriz Lana Turner, quien fue famosa durante la década de los años 40. En el caso de Del Rey, tiene su origen en un vehículo de Ford, llamado homónimamente (del Rey), inclusive la marca de vehículos presume que la famosa se inspiró en este modelo para su nombre artístico.