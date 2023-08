Los mejores memes de Taylor Swift cantando “Snow On The Beach” sin Lana del Rey en la CDMX

"Snow On The Beach" es interpretada por las dos cantantes a dueto. (Twitter: @reychartss) (Captura)

Los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México son todo un fenómeno cultural y nacional. Las swifties corean y disfrutan cada uno de los temas, pero destacó la canción sorpresa de su segunda presentación. Se trató de Snow On The Beach, que originalmente interpreta al lado de Lana del Rey, todos esperaban que ella apareciera, pero no fue así y sólo aparecieron los memes.

Desde que se anunciaron los conciertos de Lana del Rey en la capital mexicana en el mismo recinto donde se presentaría Taylor Swift, los fans comenzaron a especular que podría ocurrir algo inédito: un dueto entre las dos cantautoras estadounidenses. Lamentablemente el momento llegó y la intérprete de Born To Die no se hizo presente.

Lo que si llegó fueron los mejores memes que empezaron a circular en las redes sociales, unos alegrándose de que no subieran juntas al escenario porque no pudieron obtener boleto para el segundo concierto y otros muy decepcionados.

Algunos fanáticos sospechaban que era una posibilidad que Lana del Rey y Taylor Swift aparecieran juntas en el escenario del Foro Sol. Unos por la mercancía no oficial que se vendía en el recinto en las dos fechas de la intérprete de Blue Jeans que confundían el nombre de la primera, pero con la leyenda The Eras Tour.

Los usuarios de las plataformas digitales seguían las transmisiones, videos y fotos de la segunda fecha de la autora de Enchanted en el Foro Sol de la Ciudad de México y cuando empezaron a escuchar la primera estrofa de Snow On The Beach a algunos se les “bajó la presión” porque pensaron que aparecería Lana del Rey y ellos no estaban ahí para presenciarlo.

Uno de los comentarios más recurrentes en la red social fue que estaban a la expectativa si era verdad que aparecería la cantante nacida en Manhattan regresaría a México sólo para cantar una sola vez a dueto con su compatriota.

Después de darse cuenta que no aparecería Lana del Rey para compartir el escenario con Taylor Swift para Snow On The Beach, compartieron el típico meme de una persona maquillada como payaso porque “así quedaron”.

Los fans de la intérprete de Million Dollar Man, al ver que su ídola no asistió al concierto en el Foro Sol, se mostraron tranquilos y perdieron interés en el tema.

Finalmente algunos swifties se mostraron tristes porque no cantó esta canción en las fechas en que ellos asistirían o asistieron a las presentaciones de la intérprete de Bad Blood. Su decepción llegó a tal grado que algunos insultaron a Taylor Swift por no incluirla en setlist anteriores.

Finalmente pensaron que Taylor Swift decidió que este fuera su tema sorpresa de la noche en honor a que su amiga y compatriota Lana del Rey había estado en ese mismo sitio apenas una semana antes.

Taylor Swift interpretó “Snow On The Beach” en el Foro Sol durante su segunda participación

Al parecer Snow On The Beach es una de las canciones más destacadas de Taylor Swift. Ella decidió cantarla en el Foro Sol, donde fue una de sus canciones sorpresas para el segundo concierto en México, y las redes enloquecieron.

Unos porque se quejaron de que este tema formara parte de su setlist de la segunda presentación en nuestro país y no estaban ahí para escucharla. Otros más porque aseguraron que pasará a la historia como uno de los momentos más icónicos de la cantante estadounidense durante su primera visita a México.

Fuera por el motivo que sea los swifties ya pudieron escuchar Snow On The Beach mientras Taylor sólo era acompañada por la melodía de un piano, un momento sublime, a pesar de que no apareciera Lana del Rey para unir su voz con ella.