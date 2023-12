Así fue el momento en que Carlos Rivera enfureció contra su asistente durante un concierto | VIDEO

Carlos Rivera de nuevo está envuelto en polémica por supuestamente ser "prepotente" con un trabajador (EFE)

En redes sociales comenzó a circular un video que indignó a algunos usuarios, pues en él se puede ver a Carlos Rivera en uno de sus shows enojado, pidiéndole a uno de los asistentes que le retirara una copa que acababa de poner en una pequeña mesa.

El tlaxcalteco se encontraba en el concierto Unidos por la paz de la Fundación Scholas Occurrentes del Papa Francisco, en Guadalajara. Él se veía contento, estaba dando un discurso al público cuando entró uno de sus asistentes con una copa de vino en la mano.

Colocó el cáliz en una mesa frente al público y cuando estaba a punto de retirarse del escenario, Carlos le llamó la atención. En el video difundido por Ventaneando se puede ver al intérprete de Que lo nuestro quede nuestro aparentemente gritando y exigiendo que le retiren la copa.

Criticaron al cantante por su comportamiento con el asistente que le llevó vino Crédito: TV Azteca

El joven entonces se regresó rápidamente y se llevó el vino. Pese a este momento, Rivera continuó su discurso como si no hubiera pasado esta situación.

El actuar del cantante causó polémica entre los usuarios de redes sociales, pues mientras que algunos lo señalaron por portarse “grosero” e inclusive lo tacharon de “altanero”, otros lo defendieron.

“El verdadero Carlos”, “No es la primera vez”, “Pudo acercarse al chavo y pedirle que se lo llevara en vez de manotear y quizá gritarle”, “Obvio con el tiempo la gente saca la cara que realmente es”, fueron algunos comentarios en contra de Carlos.

Rivera estaba en un concierto de beneficencia cuando esto ocurrió, por ello estaba siendo grabado durante su discurso (EFE)

Quienes lo defendieron argumentaron: “Pues simplemente el alcohol no iba en este evento”, “Hay días malos, días buenos”, “Yo también me enojo si alguien de mi equipo hace algo mal”, “Pero no le hizo nada... sólo le dio una indicación”, escribieron.

Algunos usuarios inclusive recordaron cuando en 2021 Carlos también fue acusado de ser prepotente por el comportamiento que supuestamente tuvo con algunos de sus fans.

Esta otra situación ocurrió supuestamente en las grabaciones de ¿Quién es la Máscara?, una de las que acudió al programa como público compartió en TikTok que supuestamente vio cómo el intérprete de Me muero se portó “fresa”.

Hay quienes defienden a Carlos afirmando que es noble con todos los que trabaja y esto pudo deberse a una equivocación del equipo (AP)

“Todos entraron con una actividad bien chida, bien positiva, pero él (Carlos Rivera) entró un poco fresa por así decirlo, incluso se veía algo enojado”, dijo la usuaria Eva Ramírez.

Omar Chaparro les preguntó de dónde era y, como había un grupo de asistentes que era de Tlaxcala, el actor compartió esto con Carlos y le pidió que les cantara algo, pero él hizo caso omiso.

La molestia de Eva también se debió a que, contrario a los demás integrantes del panel de investigadores, Rivera fue el único que no se quiso involucrar con el público y la única interacción que tuvo con ellos fue para decirles que no cantaría “ni Las Mañanitas”.

Carlos hasta el momento no ha hecho comentario alguno sobre esta nueva polémica (@_carlosrivera/Instagram)

Poco tiempo después, la controversia se avivó ya que Pepillo Origel acusó al tlaxcalteco de supuestamente pedir que desalojaran un restaurante para que él estuviera solo.

Según Juan José, Carlos se encontraba en Monterrey, en medio de la gira José, el soñador, cuando acudió a un restaurante y exigió que sacaran a todos los comensales para comer cómodamente. Por esto, señaló que se le habría “subido la fama”.

“Que Carlos Rivera está subidito, que fue a monterrey a presentar lo de José, el soñador. Bueno, pues que llegó con unos de los de ahí, del elenco, y en el restaurante pidió que se fueran todos los del restaurante porque él quería estar solo”, dijo en Con Permiso. Agregó que esta información la obtuvo de un periódico.