¿Qué enfermedad tiene Edy Smol y por qué decidió tomar un tratamiento exclusivamente natural?

Su nombre es Edgar Smolensky y tiene amplia experiencia en marketing y publicidad. Foto: IG/edysmol_esoficial

Edy Smol se volvió tendencia luego de ser anunciado como vocero de campaña de la precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Aunque es una celebridad en las redes sociales, su incursión en la política despertó un nuevo interés por su vida pública y privada.

Para sorpresa de muchos internautas, el llamado ‘Gurú de la Moda’ mantiene una apretada agenda de trabajo pese a que, hace 3 años, fue diagnosticado con un tipo de cáncer cuya tasa de supervivencia es de 5 años, de acuerdo con el sitio especializado, Cancer.net.

En marzo pasado, el conductor de Cuídate de la Cámara reveló en entrevista con Adela Micha que en 2019 le fue diagnosticado cáncer de colón: “He tenido un padecimiento los últimos dos años o tres en los que tomé una decisión, mi familia de los dos lados (...), tenemos muchos temas congénitos, entre ellos cáncer de parte de abuelos materno, paterno”.

El presentador de televisión explicó que, aunque era consciente de las probabilidades de supervivencia, tomó la decisión de tomar un tratamiento alopático, basado en sustancia y medicamentos exclusivamente naturales.

“Yo tomo la decisión porque todos los que me ha tocado ver en el camino de la familia, que en paz descansen, todos se fueron a Houston (ciudad con renombrados oncólogos), aquí, allá y todos acabaron tristemente a donde vamos todos”, explicó.

Edy Smol dio importante noticia sobre su enfermedad

En junio pasado, el conductor compartió avances positivos de su tratamiento. Smol recurrió a sus redes sociales para dar una buena noticia sobre su enfermedad: “50% de reducción de tumores, 50% de aumento de masa muscular. Dijeron que el cáncer me vencería a mí y yo decidí vencer al cáncer. Todavía no lo hago, pero voy en la mitad del camino y estoy muy feliz, y lo quiero festejarlo con ustedes que tantas oraciones han hecho por mí”, indicó en un video.

Su lucha, como él ha definido el tratamiento que sigue al pie de la letra contra el cáncer, no ha frenado su presencia en medios, en redes sociales y ahora en la política de manera oficial.

En años recientes, Edy Smol protagonizó varias polémicas en redes sociales por enfrascarse en discusiones con opositores de la 4T. En varias entrevistas, el ‘Gurú de la Moda’ ha manifestado su apoyo a la política que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le valió un sinnúmero de críticas en X, antes Twitter.

Pese a que aseguraba que no tenía intención de ocupar un cargo público, en días pasados el presentador de televisión fue presentado como vocero y encargado de la vinculación con medios de comunicación de Clara Brugada, precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena.

Incluso, un mes antes de su incorporación al equipo de campaña de la morenista, Smol concedió una entrevista donde manifestaba su desinterés por incursionar en la política: “Tengo que ser muy sincero, ya me ofrecieron de ‘chile, mole y pinole’, de todos los flancos, de la oposición también porque eres una voz y sobre todo para jóvenes. Yo digo ‘no me corresponde’, mi papel no es estar en un puesto, no tengo ambiciones económicas jamás a costa de mi país, mi compromiso es con México y con la humanidad”.

Edy Smol es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Nuevo Mundo y durante varios años, formó parte de Grupo Carso, empresa del multimillonario Carlos Slim Helú.