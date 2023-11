Al estilo rock star, Samuel García presume “sold out” en Colima

El gobernador con licencia se encuentra de gira en Colima (X/@samuel_garcias)

La tarde de este lunes 27 de noviembre, el precandidato a la presidencia de la República de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García Sepúlveda, se reunió con simpatizantes en el estado de Colima a modo de presentar sus propuestas pues cabe recordar que es uno de los personajes que aspira a ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Poder Ejecutivo Federal.

El gobernador con licencia por el estado de Nuevo León, suele ser uno de los más activos en redes sociales y, ahora que los tiempos electorales han arrancado, suele dar muchos detalles en torno a su recorrido por el país como parte de la precampaña que encabeza a modo de busca figurar en la boleta electoral; sin embargo, es la primera vez que anuncia tener un sold out en alguno de los recintos donde se presenta acompañado de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

Mediante su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, el político emecista compartió una serie de imágenes de su encuentro con simpatizantes en el estado de Colima. Cabe decir que previamente había mostrado a sus millones de seguidores su visita al puerto de Manzanillo el cual dijo, es uno de los más importantes el país.

“Por eso dicen que en el mar la vida es más sabrosa (...) Estamos en Manzanillo, el puerto de los más importantes de América Latina. Aquí llega gran parte del nearshoring de Asia”, dijo.

El precandidato a la presidencia presumió su encuentro con simpatizantes en el estado de Colima (X/@samuel_garcias)

El aspirante remarcó que en la actualidad se siente muy contento de poder recorrer el país, en especial el estado de Colima luego de su visita por Jalisco; no obstante, ha llamado la atención que su entusiasmo lo llevó a calificar de sold out el evento a pesar de que no hubo venta de boletos para verlo como suele suceder en eventos masivos como conciertos, obras de teatro o bien festivales de música.

“Otro SOLD OUT, muchas gracias a la raza de Colima por recibir así a lo NUEVO. ¡Ánimooo!”, escribió.

Samuel García Sepúlveda, quien recientemente visitó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como fue el caso de Xóchitl Gálvez, mostró una serie de fotografías en donde aparece delante de su audiencia, la cual es difícil de contabilizar aunque usuarios en redes remarcaron que no fueron más de dos mil personas.

El gobernador con licencia presumió sold out en Colima (X/@samuel_garcias)

“No mam** Samuel, cabe más gente en el auditorio del kínder de mi sobrino”; “No es concierto, no es Show Cómico, no es Congreso de Derecho Fiscal”; “¿Sold Out? Entonces cobras”; “¿En cuánto se vendió? Me refiero a las entradas para que sea “sold out”, no a ti con el presidente” o “Wey, no es concierto para que le digas sold out”, fueron algunos comentarios que la publicación recibió.

Hasta el momento, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la Republica no ha aclarado si de verdad el ingreso a sus eventos proselitistas cuentan con la venta de boletos o solo se quiso sumar a las tendencias de los artistas para anunciar el lleno total de los recintos a los cuales acuden a modo de reunirse con sus seguidores, en este caso, los ciudadanos presentes en el padrón electoral a los cuales busca convencer para favorecer en caso de ser él el que llegue a la boleta y se enfrente a Xóchilt Gálvez Ruíz y Claudia Sheinbaum Pardo durante la jornada del próximo 2 de junio del 2024.

Mientras se espera que el político aclare este evento, ha llamado la atención que, a diferencia de otros eventos públicos, la influencer Mariana Rodríguez no lo acompañó como había sucedido en la campaña del 2018 cuando el político buscaba la gubernatura de la denominada Sultana del Norte.