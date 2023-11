Sheinbaum supera el 48 por ciento de intención de voto, 24 puntos más que su principal rival por la Presidencia

La candidata presidencial del partido oficialista Morena, Claudia Sheinbaum, tiene el apoyo del 48 por ciento de los mexicanos con vistas a las elecciones presidenciales del próximo año, muy por delante de su principal rival, Xóchitl Gálvez, que lidera una coalición de los tres principales partidos de la oposición. Este estudio de Buendía & Márquez para 'El Universal' es el primero que incluye al candidato del Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien lograría un 8 por ciento de respaldo. Un 20 por ciento de la población encuestada no sabe o no contesta a quién votaría. Sheinbaum lidera el apartado de imagen y nombre, ya que dos de cada tres entrevistados reconoce su rostro y una cifra mayor su nombre. El reconocimiento visual de Gálvez es del 37 por ciento, y el 55 por ciento conoce su nombre. El reconocimiento de nombre de García Sepúlveda es del 39 por ciento. En cuanto a la opinión ciudadana, Sheinbaum de nuevo se sitúa al frente con un 39 resultado de restar los negativos de los positivos, mientras que Gálvez tiene más opiniones negativas que positivas (-3). García presenta un balance positivo (+11) pese a ubicarse en último lugar en intención de voto, lo que apunta a un posible incremento de su intención de voto conforme avance la campaña y se dé a conocer. EQUIPO DE PRECAMPAÑA Sheinbaum ha presentado este lunes, a una semana de iniciada la etapa de precampaña, a su equipo de campaña dentro de la campaña Sigamos Haciendo Historia que aglutina a Morena, al Partido de los Trabajadores y al Partido Verde Ecologista de México, PVEM. El coordinador de su precampaña es Mario Delgado, presidente nacional de Morena, mientras que el senador Ricardo Monreal será el coordinador de enlace territorial. El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández es el coordinador político. "Este gran equipo que nos va a llevar al triunfo y que es un equipo de unidad por la transformación, que muestra que aquí en nuestra movimiento hay una enorme unidad mientras la oposición se está dividiendo. Aquí vamos juntos y juntas por la transformación, además de la unidad con los partidos políticos que nos están acompañando", ha destacado Sheinbaum en rueda de prensa desde un hotel de Ciudad de México, según recoge el diario 'La Jornada'. Además, ha nombrado a la exsecretaria de Economía Tatiana Clouthier como coordinadora de portavoces, al diputado del PT Gerardo Fernández Noroña como coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles y como portavoz de la precampaña. Sheinbaum no descarta sumar a otras personalidades: "Lo que sí puedo decir es que este equipo me va a acompañar hasta la presidencial". Sobre su antiguo rival en las primarias, Marcelo Ebrard, dijo que "está muy cerca".