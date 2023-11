¿Quién es Mauricio Islas? Famoso con quien Niurka le fue infiel a Juan Osorio (Fotos: RS)

Una vez más, Niurka Marcos se encuentra en medio de la polémica debido a cuestiones vinculadas a su esfera personal. Después de admitir que mantiene una relación distante con su hijo Emilio Osorio, la reconocida artista cubana ha hecho pública una revelación sorprendente: hace casi dos décadas, engañó a su esposo de aquel entonces, Juan Osorio, pero no con Bobby Larios, como se creía comúnmente, sino con un destacado actor de telenovelas.

Mauricio Islas ha ingresado a esta historia de “telenovela” dando un giro radical a la narrativa que todos conocían, pues en el pasado se especulaba que ella había sido la primera en cometer un acto de infidelidad en el entonces matrimonio y que incluso el actor originario de Jalisco era el padre del quinto lugar de La Casa de los Famosos México. Aseveraciones que han sido desmentidas por la cubana.

“Empezó el escándalo cuando yo decidí dejarlo porque la relación entró en un momento de disfunción. Él me puso 3 - 4 cuernos por ahí que yo le aguanté. En esa época nadie me juzgó. Me puso los cuernos con Sandra Montoya, con una que no conoce nadie. Ahí fue cuando le puse los cuernos con Mauricio Islas. De eso nadie se enteró, pero se lo devolví, quedó entre nos. Ese sí fue un cuerno que le pegué, Bobby no (...) él me buscó, me lo metió en la novela y yo estaba con el corazón roto. Él y yo teníamos pedo en la casa, él dormía en un cuarto, yo dormía en el cuarto de Romina”, expresó Niurka en su nuevo podcast Pequeño Detalle.

La cubana aseguró que el mexicano no fue el causante del fin de su matrimonio con el productor de Televisa (Instagram/@bobbylariosfans)

Mauricio Islas: el actor mexicano que ingresa al drama Niurka Marcos vs Juan Osorio

Mauricio Islas es un actor mexicano reconocido por su carrera en la industria del entretenimiento. Proviene de la Ciudad de México y es hijo de Juan Islas, un destacado empresario, y Rosalinda Illescas. En 2006, experimentó un proceso de divorcio con Patricia Villasana, su entonces esposa, con quien comparte la crianza de su hija llamada Camila, quien llegó al mundo en el año 2002.

-Carrusel /Participación especial

-Mágica juventud / Alfredo Canseco

-Volver a empezar / Freddy Landeros

-Pobre niña rica / David Estévez

-Canción de amor / Édgar Romero

-Mi querida Isabel / Marcos Rivas

- Mi pequeña traviesa / Juan Felipe García

Mauricio Islas fue vetado por Televisa (IG: mauricioislas)

-Preciosa / Luis Fernando Santander

-Amor gitano / Renzo, conde de Minelli

- Cuento de Navidad/ Edmundo Soto Del Monte, “Toño”

-DKDA, sueños de juventud

-Mi destino eres tú / Ramiro Galindo Suárez

-Primer amor, a 1000 x hora / Damián Ventura Camargo

-El manantial / Alejandro Ramírez Insunza

-Amor real/ Adolfo Solís Gallardo / Felipe Santamaría