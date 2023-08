Fans de Wendy Guevara tundieron a Marlon por coquetear con Karely Ruiz

Los fanáticos de Wendy Guevara enfurecieron cuando notaron que Marlon coqueteaba con Karely Ruiz, la exitosa modelo de OnlyFans(Crédito:La casa de los famosos, ig/@MarlonColmenarez, Especial)

La polémica en torno a Marlon, el mejor amigo de Wendy Guevara, no termina. Recientemente, el venezolano realizó una controversial transmisión en vivo para defenderse de seguidores de la ganadora de La Casa de los Famosos así como de personas cercanas a la influencer, como Paola Suárez.

Y es que desde que la integrante de Las Perdidas ingresó al reality show del que salió vencedora, sus fans se han multiplicado junto al interés por su vida privada. Los seguidores de la originaria de León, Guanajuato, no parecen muy contentos con algunas personas cercanas a Wendy.

Tal es el caso de Marlon, a quien han tundido desde que arrojó flores a su amiga desde un helicóptero hasta La Casa de los Famosos. Y aunque la influencer ha aclarado en más de una ocasión que no es novia del venezolano, algunos internautas insisten en relacionarlos sentimentalmente.

De esta forma, los fans de la ganadora de los 4 millones de pesos no quitan el ojo de encima y están al pendiente de cada uno de los movimientos de Marlon en redes sociales. Un comentario a la famosa modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, desató la furia de los usuarios de redes sociales.

Marlon coquetea con Karely y enfurece a los fans de Wendy

Karely Ruiz, protagonista del nuevo enfrentamiento entre Marlon y fans de Wendy Guevara (@karelyruizmonly)

La originaria de Monterrey subió recientemente a su cuenta de Instagram un atrevido video bailando que emocionó no sólo a seguidores y fans, sino a otras personas del medio artístico, como Marlon Colmenarez, mejor amigo de Wendy Guevara, quien no dudó en demostrarle su amor a la regiomontana.

El venezolano respondió al video con un par de emojis de enamorado, lo que provocó que los seguidores de la ganadora de La Casa de los Famosos México se le fueran encima.

De inmediato, los internautas comenzaron a etiquetar a Wendy para que viera las palabras del joven y escribieron cosas como: “Amiga, date cuenta”, “No pierde el tiempo”, “Marlon sólo está con Wendy por su dinero y por mañoso”, “Ya no te gusta Wendy pero su dinero sí, ¿o cómo era?”, “Buscando a otra personas a quién sacarle billetes”, y “Wendy merece un mínimo de respeto, pienso lo mismo, que sólo está con Wendy para aprovecharse de ella, no le creo nada a ese Marlon”.

El venezolano, no dudó en defenderse, y cuando notó que Wendy estaba siendo “avisada” por los fans, él escribió: “Ella sabe que me encanta”, provocando que los internautas se enojaran aún más y arremetieran en su contra con más insultos.

Wendy Guevara está cansada de la situación

Wendy y Marlon son amigos desde hace muchos años (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Bastante complicado ha sido para la influencer lidiar con el odio hacia Marlon desde que salió de La Casa de los Famosos, tanto, que recientemente escribió en su cuenta de Instagram un contundente mensaje en contra de quienes tratan de separarla de su mejor amigo:

““La verdad, gente tóxica y los chismes tan feos que inventa la gente, qué triste. Queriendo liderar y mandar en mi vida están queriendo destruir mi felicidad”, escribió. Asimismo, dijo que no van a lograr separarla de quien ha sido su mejor amigo por años.

Pero no sólo los fans se han manifestado en contra del venezolano, pues también varias de las mejores amigas de la influencer, como Paola Suárez, la otra integrante de Las Perdidas, quien no dudó en arremeter contra Marlon cuando vio, en su punto de vista, actitudes que no le gustaron.

Del mismo modo, la propia familia de Wendy Guevara ha manifestado su rechazo por el venezolano. Cuando la ganadora todavía se encontraba dentro de La Casa de los Famosos, su padre confesó que no le gustaba la forma de ser de Marlon y que inclusive prefería a Nicola Porcella por encima de él.