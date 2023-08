Paola Suárez se burló de Marlon por exigirle una disculpa pública junto a Wendy Guevara

El venezolano exigió una disculpa pública de Paola tras sus declaraciones Foto: Captura: Youtube Marlon Colmenarez Ig: @paolitasuarez28

Las polémicas en torno a Wendy Guevara y su paso por La Casa de los Famosos no terminan, pues recientemente, ella y su mejor amigo Marlon hicieron una transmisión en vivo donde el influencer habló del “infierno” que vivió por culpa de las críticas en su contra.

Y es que tanto las redes sociales como varias integrantes del grupo de amigas de Las Perdidas se lanzaron en contra del venezolano por supuestamente no ser una buena influencia para Wendy. Fue Paola Suárez quien encabezó estas críticas, manifestando que Marlon no había apoyado lo suficiente a su amiga en su paso por el reality show.

En la transmisión en vivo donde se habló de varios temas, Marlon exigió a Paola Suárez y a otras personas que hablaron de él una disculpa pública. Por su parte, Wendy Guevara manifestó su deseo de que sus amigos dejaran a un lado sus diferencias y se llevaran bien.

Paola respondió a la petición de Marlon

En su cuenta oficial de Facebook, la integrante de Las Perdidas y mejor amiga de Wendy Guevara publicó un meme con el que respondió con claridad lo que pensaba acerca de la disculpa pública que exigió el venezolano.

Paola Suárez respondió irónicamente a Marlon (captura de pantalla)

“Yo estoy dispuesto, porque ya habíamos hablado de esto antes de comenzar el video, le dije: ‘Chiquis, yo estoy dispuesto, yo no quiero problemas con nadie, no me gustan los problemas, pero primero quiero que me pida una disculpa y que sea pública y que más nunca en la vida hablen mal de mí y si después de hoy si vuelven a hablar de mí o lo que sea, yo me voy con todo”, fue lo que dijo Marlon.

En el meme que subió Paola Suárez se puede ver a un esqueleto mirando un celular, dando a entender que ha pasado mucho tiempo en espera de ver algo en las redes sociales. La imagen la acompañó con un texto que decía: “El pug (como le llaman despectivamente a Marlon) esperando mis disculpas jajaja”.

Los internautas y fans de la originaria de León, Guanajuato, reaccionaron a la imagen escribiendo cosas como: “El Marlon piensa que todas son como Wendy que las manipula como quiere pero con mi Patitas se equivoca”, “Así se habla, mi perdida, con la perdida no”, “Ojalá un día Wendy abra los ojos”, “Soy tu fan desde ahora mismo”.

El modelo asegura que siempre apoyó a Wendy Guevara Credito:Tiktok@lcdlf20233

De esta manera, la influencer dejó claro que no piensa disculparse con Marlon por sus palabras.

Qué ocasionó que Marlon explotara en contra de Paola Suárez

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, Paola Suárez llamó “prostituto” a Marlon y reveló que supuestamente Wendy habría pagado mucho dinero para conocerlo. También aseguró que, en su momento, Marlon puso muchas excusas y no quiso visitar a su amiga en La Casa de los Famosos.

El venezolano desmintió todo esto en su transmisión en vivo, diciendo que, al contrario, él estuvo yendo a la casa muchas veces para llevarle a Wendy cosas que necesitaba, además de que jamás había sido “prostituto” sino que era simplemente un bailarín.

También se lamentó sobre el odio que recibió debido a las declaraciones de Paola y de otras personas cercanas a Wendy, situación que calificó como vivir un infierno.

Foto: Instagram: paolitasuarez28

Tunde a Marlon por supuestamente tratar de enemistar a Wendy con Paola

Los usuarios de redes sociales que vieron la transmisión en vivo acusaron a Marlon de supuestamente tratar de que Wendy aceptara que lo que había hecho Paola “estaba mal”, además de otras situaciones que no les gustaron. Esto provocó cientos de comentarios en Twitter en contra de mejor amigo de la ganadora de los 4 millones de pesos.

Hace apenas unas horas, Wendy Guevara anunció que está en camino de reunirse con todo su grupo de amigas: Evelyn, Paola, Kimberly, Salma y otras, para arreglar la situación. “Lo único que les pido es que no peleen, yo sé que se están defendiendo”.