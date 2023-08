Wendy Guevara explotó con mensaje en redes: “Están queriendo destruir mi felicidad”

A pesar de su triunfo, Wendy Guevara parece no estar pasándola nada bien (La Casa de los Famosos)

Tras su victoria en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara ha estado inmersa en más de una controversia: desde cuestionamientos por su amistad con su mejor amigo Marlon hasta supuestos pleitos con otros famosos y algunas de sus amigas cercanas.

No obstante, la integrante de Las Perdidas ha manifestado que se siente contenta por haber ganado el reality show. El triunfo de la influencer fue un hecho sin precedentes para la comunidad LGBT+, y generó tal euforia que los seguidores del programa de televisión festejaron el triunfo cerrando calles de la Ciudad de México y abarrotando el Ángel de la Independencia.

A pesar de esto, Wendy Guevara explotó en redes sociales y escribió un contundente mensaje horas después de que trascendiera que estaba teniendo ataques de ansiedad, situación que generó alteras en sus fans, quienes se sintieron preocupados por su salud mental.

El mensaje de hartazgo que Wendy Guevara publicó en su cuenta de Instagram

Durante las primeras horas de la madrugada de hoy, la influencer, harta de las situaciones que la han rodeado tras su salida de La Casa de los Famosos México, escribió un texto que preocupó a sus seguidores, donde manifestó que ha sido bastante complicado ser testigo de malas acciones en su contra.

Los fans han tundido ha Marlon en redes sociales y le han pedido a Wendy que se aleje de él (Fotos: RS)

“La verdad, gente tóxica y los chismes tan feos que inventa la gente, qué triste. Queriendo liderar y mandar en mi vida están queriendo destruir mi felicidad”, escribió.

También, dejó claro que esto no la va a detener, y que quienes desean verla caer no podrán lograrlo, añadiendo: “No lo van a lograr. Qué duro es esto y qué horrible es que exista gente tan mala sólo porque no piensas igual que ell@s”.

Del mismo modo, lanzó una contundente advertencia sobre el karma, y se dijo sentirse en total tranquilidad: “Pero recuerden, no nos vamos de este mundo sin pagar lo que hacemos. Por esto estoy tranquila”.

Wendy agradeció a sus fans tras la publicación de su mensaje

Una seguidora de la ganadora de los 4 millones de pesos mexicanos contestó a la publicación de Wendy, provocando una nueva reacción de la influencer.

“Te sigo desde los inicios y me da tanta tristeza ver tantos comentarios negativos . Wendy, vive tu vida, no nos tienes que dar explicaciones de nada. Somos tus fans y te amamos, por lo tanto, al menos yo, estoy feliz de verte triunfar y verte feliz. El hate siempre existirá y si se van 3 ‘fans’ llegarán 30 más, porque tú nos das felicidad, buenas noches”, escribió la fan.

Así explotó Wendy Guevara en sus redes sociales Crédito: Ig/soywendyguevaraoficial

Ante este mensaje de apoyo, Wendy contestó: “Gracias, es muy lindo leer esto, te lo agradezco”, y acompañó la respuesta con emojis de caritas tristes, dejando en claro que no la está pasando nada bien.

¿Por qué está Wendy pasando por un momento difícil?

La influencer confesó que regresar al mundo real tras pasar tantas semanas encerrada en La Casa de los Famosos México fue un golpe duro, tanto, que la producción del programa le facilitó un grupo de psicólogos tras su victoria.

Y es que los problemas y polémicas en el exterior la sorprendieron apenas puso un pie fuera de la casa. La controversia que más ha afectado a la ganadora de los 4 millones de pesos fueron las duras críticas de la audiencia a Marlon, su mejor amigo, a quienes han acusado de aprovecharse de ella y de ser una mala amistad.

Incluso, la influencer compartió con Marlon una transmisión en vivo donde permitió al venezolano defenderse de todos los ataques, mismos que vinieron tanto de seguidores de la influencer como de amigas cercanas a ella, como Paola Suárez.