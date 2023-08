“Me voy a defender”: Marlon arremete contra Paola Suárez tras burla y lanza advertencia

La mejor amiga de Wendy y Marlon se enfrascaron en una discusión a través de redes sociales. (Facebook @PaolitaSuárez / @MarlonColmenarez)

Después de que Marlon Colmenarez, amigo de Wendy Guevara contara su versión sobre los constantes ataques de fans en redes sociales, la polémica siguió creciendo en vez de detenerse.

Pues el modelo venezolano reveló durante una transimisión en vivo, que el hate que empezó a lloverle en los últimos meses fue provocado por el grupo de amigas cercanas a Wendy. “La raíz fueron ellas”, aseguró.

En primer lugar mencionó a Paola Suárez, señaló que había dicho en una entrevista con el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, que Marlon era un prostituto y Wendy le pagaba. “Yo no he trabajado de eso, yo he sido stripper o bailarín”, explicó el joven y añandió que él se llevaba bien con todas.

“Con todas he convivido, he reído, he ido de fiesta y desde que la Chiquis entró a la casa, de un día para otro hicieron como si nunca en la vida me hubieran conocido. Porque pensaron que la Chiquis saliendo, me iba a dejar de hablar”.

El modelo mostró un audio en su defensa Credito:Youtube@Marlon Colmenarez

Por tal motivo, Marlon exigió una disculpa pública por parte de las amigas de la influencer, “Saquen mi nombre de sus bocas, Evelyn, Salma, Paola, Kimberly... todas. Eso es lo único que pido”, aseveró.

“Yo no soy de su clan, yo soy amigo de Wendy. Si quieren pedir una disculpa pública la voy a aceptar. Yo voy a salir a defenderme”.

Tras la solicitud del también cantante, Paola Suárez la mejor amiga de Wendy Guevara, respondió de inmediato con un comentario en su cuenta oficial de Facebook y adjuntó un meme para resumir lo que opinaba de dicha exigencia por parte de Marlon.

Paola Suárez respondió irónicamente a Marlon (captura de pantalla)

La publicación muestra a un esqueleto con un celular en la mano a la espera de algo, y la integrante de Las Perdidas escribió lo siguiente: “El pug esperando mis disculpas”, escribió.

Tiempo después el modelo enfureció y no tardó en responderle a Paola con una historia en su perfil de Instagram y Facebook. Lo peculiar fue que Marlon realizó un fotomontaje en una fotografía de Suárez y lanzó un ácido comentario con otro meme.

“El Ayuwoki viendo como no la invitaron a la fiesta”

La amiga de la actual ganadora de La Casa de los Famosos ya no le regresó el comentario, no obstante Colmenarez continuó publicando polémicos mensajes y una advertencia. En una segunda historia colocó el siguiente texto:

“Ayer quise defenderme, di mis puntos con pruebas de que muchos solo estaban equivocados y nada era real. Solo pedí que no hablaran más de mi, la respuesta de hoy de alguna de ella fue atacarme”, señaló el bailarín.

Añadió que al precatarse de que las agresiones siguen lo que tendrá que hacer es defenderse “y a tirar también”.

Marlon, amigo de Wendy Guevara respondió comentario de Paola Suárez. (@marloncolmenarez)

Cabe señalar que la pelea de memes y comentarios causó gran revuelo entre los internautas, por lo que cientos de seguidores de Paola optaron por apoyarla y le respondieron a Marlon.

“El que se lleva s eaguanta”, “El que ríe al último ríe mejor”, “Con la niña no”, “Te vas a quedar sin seguidores”, fueron algunos de los mensajes que respaldaron a la amiga de Wendy.

Por la tarde del viernes 18 de agosto, la ganadora de los 4 millones de pesos mexicanos regresó a su natal León, Guanajuato. Donde finalmente se reunió con todas sus amigas para festejar y pasar un rato juntas, entre las cuales se encontraba la también conocida, Paolita Suárez.

Hasta el momento Wendy no se ha pronunciado al respecto de las indirectas que mantuvieron sus amigos en redes sociales.