Sorpresas y terribles voces: así fue el estreno de Veo Cómo Cantas, con Faisy y Erika Buenfil

Veo cómo cantas se transmitirá por ocho domingo, a partir de este domingo 20 de agosto (Foto: Archivo)

El nuevo programa de Televisa ha comenzado. Justo en el horario que dejó libre la transmisión de La casa de los famosos México, que llegó a su final el pasado domingo 13 de agosto, ahora se transmite Veo cómo cantas, un reality show con una premisa peculiar.

En esta primera emisión del programa que tiene como objetivo que los concursantes descubran qué “personaje” en realidad tiene talento para el canto y quiénes definitivamente no, se dio a conocer el panorama general del show.

Faisy es quien conduce el nuevo programa dominicial, y quien se encargó de presentar a los concursantes de este primer programa: Lizet, quien busca obtener el premio para lograr un tratamiento médico para su esposo, y Rubén Álvarez, quien quiere pagar los estudios de su mamá, quien a sus años se encuentra de regreso en las aulas para estudiar Derecho.

Asimismo, el presentador dio a conocer al pánel de consejeros compuesto por Erika Buenfil, Natalia Téllez, José Eduardo Derbez y Ricardo Montaner, siendo la invitada de esta emisión la cantante Sofía Reyes.

Para la primera dinámica, llamada “Playback de grupo”, donde los buenos cantantes hacen playback con su propia voz, y los malos cantantes con la de alguien más, Lizet escogió a la Terapeuta.

“Yo estoy de acuerdo contigo, yo la veo a ella como que no pertenece a la cosa de la cantada. La veo muy insegura”, dijo Montaner. “He ido con muchos, pero no le veo ese potencial de preparador físico. Lo sentí muy actuadito, ese no canta”, dijo Derbez respeto al Preparador físico.

“Creador de contenido, no creo que cantes. Ya le preguntaremos de qué”, dijo Téllez. “Yo siento que sí canta el Preparador físico y el Creador de contenido no canta”, dijo Buenfil. Tras ello, Lizet bloqueó al Creador de contenido.

Por su parte, Rubén también obtuvo ayuda de parte de los asesores para elegir a su personaje.

“Yo creo que el Diseñador gráfico ni canta ni es diseñador gráfico. Estaba sobrado”, dijo Erika. “Para mí, Diseñador y omediante no cantan”, agregó José Eduardo por su parte. “Instructor de yoga y Diseñador gráfico no cantan”, expresó Sofía.

“Yo considero que Ama no canta, ni siquiera creo que es Ama de casa. Creo que es un estereotipo de las amas de casa”, dijo Natalia Téllez. “Me pareció que la Comediante perdió el ritmo moviéndose, al no tener ritmo en sus movimientos me dificulta pensar que ella pueda cantar”, agregó Montaner.

Rubén eligió Instructor de yoga; por su parte el Creador de contenido, de nombre Alan Neri, demostró que efectivamente no canta, por lo que Lizet obtuvo 20, 000 pesos.

El Instructor de yoga con el tema No podrás de Cristian Castro, demostró que canta mal, además reveló que es abogado y modelo. Por ello, Rubén sumó 20,000 pesos.

Para la prueba “Descubre mi vida”, Lizet eligió a la Ingeniera industrial y se mostraron imágenes de la vida de dicho personaje. La concursante eligió a la Ingeniera industrial.

“Yo a la Comediante le creí todo”, dijo Natalia. “A lo mejor no sé mucho del área, pero yo siento que un comediante es más natural, pero ella estaba más penosita”, dijo Sofía Reyes.

Al revelarse su manera de cantar, la joven de nombre Emma Calo, de San Luis Potosí sorprendió al pánel al demostrar que cantó muy bien el tema Memory.

Por su parte el Diseñador, Edgar Espinosa, sorprendió al cantar Sobreviviré de Mónica Naranjo y por revelar que ha participado en teatro musical.

Para la dinámica “Estudio secreto”, en la que se eligieron los personajes de Comediante y Terapeuta, Lizet escogió a Terapeuta, pero se equivocó pues resultó ser una buena cantante. La participante quedó fuera y Rubén le ofreció divir el premio si llega a llevarse los 500 mil pesos de premio final.

“Te digo algo Rubén. Te lleves o no el premio mayor, tú eres el premio mayor. Contigo el público aprendió algo bonito”, le dijo Ricardo Montaner al joven.