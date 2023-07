Lozoya arremete contra AMLO por proceder legalmente contra él y no contra Peña Nieto

Lozoya Austin se encuentra preso por el caso AgroNitrogenados y Odebrecht. (Jesús Aviles/Infobae)

El pasado martes, Emilio Lozoya Austin, ex director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) compareció de nueva cuenta en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, donde se llevó a cabo la audiencia por el caso AgroNitrogenados, en el que está acusado de lavado de dinero.

Durante la audiencia, Lozoya Austin cuestionó a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por actuar legalmente contra él, pero no contra el ex presidente Enrique Peña Nieto (EPN) o el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la administración de Peña Nieto, Luis Videgaray.

Durante la audiencia, ante un juez de control, Lozoya Austin reprochó que el actual gobierno ha preferido actuar en su contra por una cena que no le estaba prohibida, en lugar de actuar contra otras personas, refiriéndose a Peña Nieto y Videgaray.

El ex funcionario, quien es procesado por los casos de Odebrecht y AgroNitrogenados, se refería a su detención tras ser fotografiado en el restaurante Hunan el pasado 9 de octubre de 2021. Semanas antes, habría rechazado asistir a una audiencia, diciendo que se encontraba bajo “arraigo domiciliario”.

Videgaray cuestionó por qué se procedió legalmente contra él y no contra Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. (Foto: Cuartoscuro)

Las fotografías de Lozoya, dadas a conocer por la periodista Lourdes Mendoza, llevaron a que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara el cambio de medida cautelar al de prisión preventiva, que un juez finalmente concedió.

El martes, durante la audiencia, Lozoya recordó dicho episodio para reprochar al gobierno de AMLO su falta de actuar contra EPN y Videgaray. “Es inmoral para este gobierno ir a un restaurante de la Ciudad de México, pero no ir a restaurantes o jugar golf en Boston y Madrid”, señaló, sin decir los nombres de los exfuncionarios.

Acusa extorsión

Además, durante la misma audiencia, Emilio Lozoya se mostró molesto y acusó al gobierno de AMLO de quererlo extorsionar, luego de que Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentaran de USD 10.7 a USD 30 millones el monto de la reparación del daño para librar las acusaciones en los casos Odebrecht y AgroNitrogenados.

El abogado del ex director de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso, denunció ante el juez de control, Gerardo Alarcón López, el cambio sorpresivo de la cantidad sin, dijo, una justificación ni motivación de Pemex y la UIF en las reuniones que tuvieron en junio, en las que no participó la Fiscalía General de la República (FGR).

Emilio Lozoya calificó de "extorsión" el aumento de la reparación de daño. EFE/José Méndez

Al inicio de la diligencia, el litigante señaló que “de manera contraria a las espectativas generadas, el gobierno de México solicitó un pago de USD 30 millones, un aumento del 200%, y al solicitar una justificación que fundamentara los 30 millones, no obtuvimos respuesta.

Por su parte, Emilio Lozoya Austin, calificó de “ilegal, inmoral y parece que raya en la extorsión” el cambio repentino en la cantidad solicitada por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera. “La narrativa es falsa e inverosímil, la UIF y Pemex pidieron en enero de 2022 USD 3.4 millones (en el caso de AgroNitrogenados), ahora lo que piden es 200% más”, expresó el ex funcionario.