Así luce la lujosa mansión que Peso Pluma renta en Beverly Hills

Es de conocimiento de muchas personas que el cantante Peso Pluma le gusta comprar artículos de lujo y portarlos en sus conciertos, como el caso de su cadena con un dije de Spider-Man con diamantes incrustados que tiene un valor cercano a los 9 millones de pesos, pero esta ocasión sorprendió al darse a conocer que el músico de corridos tumbados gasta más de 600 mil pesos al rentar una lujosa mansión en Beverly Hills, en Estados Unidos.

De acuerdo con distintos reportes hechos en redes sociales la renta mensual del inmueble tiene un costo de aproximadamente 40 mil dólares, considerando el tipo de cambio de este martes 18 de julio de 16.80 pesos por unidad, el precio en pesos mexicanos sería en alrededor de 670 mil por cada 30 días que se habite esta casa.

Fue la periodista Nelssie Carrillo quien aseguró que esta casa forma parte de las favoritas por el intérprete de Ella Baila Sola para pasar unas vacaciones o por viajes de trabajo cuando tiene que ir al país vecino del norte de México, como recientemente pasó debido a la serie de conciertos que tuvo en distintos estados de aquella nación.

En la casa, con un valor mensual de USD 40 mil, predominan los colores blancos en las paredes de las habitaciones, en el comedor, la sala de estar y principalmente en el baño. Además cuenta con parrillas para hacer carnes asadas y con una alberca de gran tamaño que se encuentra en el exterior trasero de la mansión.

Se desconoce con qué frecuencia el exponente de los corridos tumbados visita esta lujosa propiedad, pero la comunicóloga aseguró que es una de las viviendas favoritas de Peso Pluma cuando visita la popular localidad de Beverly Hills, ubicada en Los Ángeles, en California, Estados Unidos.

Los seguidores del intérprete de El Azul declararon que el cantante tiene “buenos gustos” y que se puede permitir esos lujos gracias a su trabajo que lo ha llevado a ser uno de los cantantes más escuchados en todo el mundo en los últimos tiempos. Otros más dijeron que a pesar de que el costo era elevado, lo más seguro es que esta cifra representara una fracción pequeña de las ganancias del artista mexicano.

La propiedad se renta totalmente amueblada y con todas las facilidades para volverla una vivienda cómoda en el tiempo en el que se vaya a habitar, asimismo tiene un espacio acondicionado como un pequeño gimnasio con elípticas, caminadoras y algunos aparatos para ejercitarse.

A pesar de ser una mansión con una cuota mensual alta, de acuerdo con una página de rentas de distintas casas en la zona de Beverly Hills, hay algunas que tienen un costo de USD 4 mil al día (un poco más de 60 mil pesos por noche) lo que daría un total de USD 12 mil por mes (es decir más de 200 mil pesos mexicanos por 30 días que se habita).

Por el momento Peso Pluma no ha confirmado si en realidad esta es una de las casas que ocasionalmente visita para pasar unos días de descanso en Estados Unidos, no obstante no se espera realmente una respuesta para salvaguardar la seguridad del cantante de corridos tumbados por si alguno de sus fans ubica la locación de la propiedad.

Peso Pluma recibió críticas por rechazar regalos de sus fans

El pasado sábado 15 de julio se difundió un video de un concierto de Peso Pluma donde un fan intenta burlar la seguridad para entregarle un reloj, supuestamente lujoso, pero sin tener éxito debido a que el intérprete de Tulum no le hace caso. Esto se sumó a cuando uno de sus seguidores trató de regalarle unos tenis en otra ocasión, tachándolo de soberbio por rechazar los regalos que le dan.

Esto le valió críticas que se mitigaron un poco después de que uno de sus fanáticos, que fue tacleado por un guardia de seguridad, se subió al escenario y tras ser agredido, el mismo Peso Pluma lo abrazó, lo tranquilizó y dejó que se acercara a él.