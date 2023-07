Acusaron a Peso Pluma de cancelar Meet & Greet por estar “crudo”

Peso Pluma fue acusado de cancelar un Meet and Greet minutos antes de que se llevara a cabo por supuestamente estar "crudo" (Instagram/@pesopluma)

Fans de Peso Pluma compraron costosas entradas para poder estar cerca del cantante y conocerlo; algunos boletos ascendieron a más de 10 mil pesos mexicanos, pero el intérprete de Ella baila sola decidió no atender a sus admiradores.

Según compartió la usuaria frida_black en TikTok, ella y muchos otros fanáticos de Hassan Emilio Kebande Laija estaban esperando el pasado 16 de julio para poder acceder al Meet and Greet de Peso Pluma, el cual se llevaría poco antes del concierto que dio en Forth Worth, en Texas.

Sin embargo, un integrante del equipo del cantante les hizo saber que no podrían conocer a su ídolo como tanto ansiaban, pues Peso Pluma estaba indispuesto y no podría salir a convivir con ellos.

Según usuarios, Peso Pluma no se disculpó con los fans durante el concierto (Captura de pantalla/TikTok @frida_black)

La persona que dio el anuncio comentó que Hassan se sentía mal y, por tanto, no podría estar en el Meet and Greet. También les pidió a las personas tomar de la mejor forma esto y acercarse a otra persona del staff para saber de qué forma podría obtener su reembolso por parte de Live Nation, los organizadores del evento.

La molestia de la usuaria que compartió el video fue a partir de que, aparentemente, el tapatío sí se veía fuera de sí, pero por estar “crudo” o, inclusive, acusó que asistió drogado.

A partir de este video algunos fans se quejaron de que los Meet and Greet con Peso Pluma no valdría su precio, pues lo más importantes de este encuentro sería la fotografía, es decir, no tienen tiempo de verdaderamente convivir con Peso Pluma.

Los boletos para los Meet and Greet de Hassan cuestan desde 8 mil pesos mexicanos hasta 14 mil pesos (Instagram/@pesopluma)

“Amo a este hombre, pero él apesta con todo su paquete vip”, “Literalmente toma 2 segundos, ni lo ves. Él sólo se para ahí y dice ‘hola’, y eso es todo”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, también hubo admiradores que lo defendieron ya que Hassan ha dado conciertos casi a diario y así seguirá hasta finales de octubre.

“No lo culpen, ha estado haciendo shows sin descanso”, “Es humano, no es un robot”, “Quizás, como es humano, está cansado, no deberían juzgarlo hasta que sepan qué pasó”, escribieron sus fans.

Peso Pluma ha cancelado conciertos, pero por cuestiones de organización y condiciones climatológicas con los que no se ha podido presentar (AP)

Según los precios de otros eventos, este tipo de paquete especial para conocer al intérprete de Rosa Pastel previo a sus conciertos, cuestan alrededor de USD 500 hasta 800 (cerca de 14 mil pesos mexicanos) e incluyen el Meet and Greet, una foto con Peso Pluma, autógrafo, mercancía única, entrada preferente al concierto y acceso al soundcheck.

E al como lo dio a conocer la persona que anunció la cancelación del encuentro con los fans, Peso Pluma sí realizó el soundcheck y, después, dio su concierto.

Esta fue la primera vez que La Doble P hace esto a sus fans, pues en ocasiones anteriores ha cancelado shows enteros con horas de anticipación o días, no minutos antes.

Peso Pluma estará por los siguientes meses en gira por Estados Unidos, posiblemente agregue más fechas después de octubre (AP)

La gira de Peso Pluma por Estados Unidos

Peso Pluma anunció su primera gran gira por México y Estados Unidos a principios de este año; se llama Doble P y tendrá al cantante por cinco meses en conciertos. Desde que salieron a la venta los boletos, hizo sold out en varios de los recintos en los que se presentará.

Para este tour, que tendría alrededor de 30 fechas -además de las otras que vaya anunciando- pasó por México sólo con dos shows, uno en Hermosillo, Sonora, y otro en su natal Zapopan, Jalisco.

La gira inició el pasado 22 de abril en Fresno, California, y posiblemente finalice el 21 de octubre en Anaheim, California. Actualmente aún hay paquetes VIP con Meet and Greet para algunos de los conciertos en Arkansas, próximos espectáculos en Texas, Indianápolis, Alabama y California.