Niurka llama TRAICIONERAS a “Las perdidas” por esta razón; asegura que le dirá todo a Wendy Guevara

Las perdidas y niurka (Instagram)

Las perdidas, entrañables amigas de Wendy Guevara, están en el ojo público desde hace unos días, pues comenzaron a recibir acusaciones de “venderse”. Ante esto, Niruka Marcos no se quedó callada y estalló con su característico estilo.

Todo habría comenzado cuando algunos internautas notaron que la semana pasada, previo a la gala de eliminación, varias integrantes del team Wendy comenzaron a pedir apoyo para que Raquel Bigorra se quedara en La Casa de los Famosos México, pese a que Guevara había pedido que sus fans ayudaran a Sergio Mayer.

Como si eso no fuera suficiente, días después, Paola Suárez expuso que tanto ella como Kimberly la Más preciosa y Evelin la mamita fueron contactadas para que apoyaran por cierta cantidad de dinero a Bigorra.

En una transmisión en vivo Paolita mostró algunas conversaciones en donde se ve que ella se habría negado a participar en esto. Sin embargo, no habría sido el caso de las otras dos involucradas, de quienes sí se difundieron algunos clips en donde pedían votar a favor de salvar a la cubana.

Niurka arremete contra Las Perdidas

Ante este escándalo, Niurka -quien recientemente quería hasta adoptar a Wendy y después le dijo que no fuera mustia- volvió a meterse en polémica pues tachó a las amigas de la influencer de traicioneras.

Fue a través de sus redes sociales donde la vedette estalló de forma contundente quienes aparentemente no habrían apoyado la petición que Wendy hizo desde la casa.

“A ver, porque yo se lo voy a decir a Wendy. Wendy bien inocente agradeciendo, ella cree que fueron ustedes las que apoyaron para que Sergio se quedara, pero yo me voy a encargar de que ella sepa que no fue así”, comenzó a decir.

En este sentido, la cubana ahondó en que si realmente fueran amigas de Wendy, la apoyarían en su estrategia y no intentarían hacer otro tipo de cosas que no fueron solicitadas por la concursante.

La vedette tachó de traicioneras a las amigas de Wendy Guevara (Sale el Sol)

“Las traicioneras de sus disque amigas o hermanas que andaban anunciando que no había que hacerle caso a ella. Traicioneras, no es lo que ustedes decidan, es lo que quiera Wendy, eso es ser leal”, destacó.

Hasta el momento, Las perdidas no han dado ninguna declaración respecto a la dura opinión que externó Niurka.

Evelin niega “venderse”, pero la respuesta de Kimberly causa intriga

Evelin la mamita compartió en sus redes sociales una llamada que presuntamente le hizo al hombre que estaba ofreciendo dinero a cambio de que ayudaran a Raquel Bigorra. En los audios, Evelin dice que ella no estaba involucrada en las acusaciones.

Por su parte, Kimberly la más preciosa señaló en un video: “¿Los periodistas de qué viven?, uno que anda en el medio vive de esto, no tiene nada de malo. Si el muchacho dio o no dinero es muy su ped* (...) aquí no cuenta el dinero. Si nos dieron dinero a mí o a Evelin de esto vivimos. Si nos pagó o no, el mundo rueda”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios fans de Wendy apodaron a las involucradas como “Las vendidas”.

“Entonces mientras les lleguen al precio van a pedir apoyo hasta en contra de Wendy”. “Kimberly está en el medio por Wendy y Paola y si no cuenta el dinero para q se vendió”, se lee en TikTok.