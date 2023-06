Niurka INSULTA a Wendy Guevara y en redes la destrozan: “Esa qué se cree”

Usuarios en redes sociales criticaron a la vedette Credito: niurka.oficial

Niurka Marcos está nuevamente en el ojo del huracán, pues después de defender a Wendy Guevara y hasta querer “adoptarla”, ahora la Mujer Escándalo fue criticada en redes sociales por estallar en contra de la integrante de Las perdidas.

Y es que, durante su estadía en La Casa de los Famosos México, Wendy no sólo se ganó el corazón del público, sino también de Emilio y, por consecuencia de Juan Osorio, quien ya hasta prometió que le dará un papel dentro de una de sus telenovelas a la influencer.

Niurka en su momento tampoco se quedó atrás y llegó a decir: “Ya Juan le va a dar un papel en su novela y yo la voy a adoptar aquí en Mérida ya tiene casa, porque le da tanto amor a mi bb y Emilio la quiere tanto que ya Wendy adoptada”.

Cuál fue la molestia de Niurka con Wendy

Fue durante una transmisión en vivo que realizó la cubana desde sus redes sociales, donde se mostró muy molesta por una contundente razón con Guevara.

“Voy a tirar una bomba para redes yo lo sé que todos queremos mucho a Wendy, yo también la quiero, pero ya es hora de que deje de hacerse pendej* y ya tiene que ponerse a jugar; a todos los team Wendy ¡ojo! no solamente en la vida y en este tipo de juegos es ser simpática, bromista hacernos reír a todos, ya es hora de jugar”, comenzó a decir.

En este sentido, Niruka dejó en claro que no le parecía que la integrante de Las perdidas tuviera muy buena relación con el Team Cielo.

“Ya deja de estar pasando inadvertida y de llevarte bien con todo el mundo como Apio, ¿ok? ya tienes que definir si decir: ‘órale cabr*na, te voy a meter a la yugular’ o cabr*n, quien sea. Aquí todo es válido, ya deja de estar haciéndote pend*eja mamita porque yo te quiero mucho pero veo que estás tratando bien a toda la casa”, resaltó.

Ya entrada en calor, la vedette externó que la estrategia que Wendy estaba utilizando tal vez no era la mejor y la instó a ser tajante con sus alianzas.

“Tu última nominación no me gustó para nada, eso de ‘sólo lo hago por estrategia’, no wey tienes que decir lo que no te gusta de las personas porque si no te voy a ver muy mustia cabr*na, ¿ok? ¡con huev*s! que bien que los tienes”, concluyó.

Destrozan a Niurka Marcos

Estas declaraciones se viralizaron en TikTok y varios de los internautas estallaron contra Niurka por sus ataques a Wendy.

La actriz tiene 5 años de edad (Foto: Instagram/@niurka.oficial)

“Ningún team de wendy debe de apoyar a los otros integrantes, si los del team infierno siguen juntos es porque wendy siempre dice que los salven”. “Yo creo que ya a una de aqui no esta soportando la competencia de su hijo”. “Ya sienten a esta señora!!! Es un milagro que su hijo esté tan maravillosamente bien educado. Wendy lo hace como le dé la gana, que se calle”, colocaron unos.

Asimismo, otros cibernautas añadieron: “Y esa que se cree JAJAJA dando consejos y la sacaron alv por mierd*. ¡ En pocas palabras dice que fuera Niurkito!”. “Con esa actitud vamos a sacar a Emilio por tu culpa”. “¿Y quién crees que mantiene junto al team infierno???”.