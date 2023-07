Liberaron a trabajadores de la SSPC de Chiapas que estaban secuestrados

(Foto: Captura de pantalla)

Los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas fueron liberados la tarde de este viernes 30 de junio luego de permanecer tres días secuestrados por un grupo armado.

De acuerdo con los primeros reportes, los trabajadores fueron hallados con vida y deshidratados cuando caminaban sobre una carretera, aunque hasta el momento no se han dado detalles de cómo fueron encontrados.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón confirmó la liberación de los trabajadores en su cuenta de Twitter, al tiempo que agradeció la intervención de las fuerzas federales y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Quiero informar al pueblo de Chiapas y de México que los 16 compañeros de la SSyPC secuestrados, han sido liberados esta tarde. Agradecemos al Presidente López Obrador, al Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, las Fiscalías y Policías Estatales por su colaboración”, escribió.

Los 33 trabajadores de la dependencia de seguridad estatal, 16 hombres y 17 mujeres, viajaban en el tramo carretero de Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez el pasado 27 de junio, cuando a la altura del crucero Llano San Juan, fueron interceptados por un comando armado que los obligó a descender de sus vehículos ante la mirada de otros automovilistas que pasaban por la zona.

El grupo armado secuestró a los hombres y dejó ir a las mujeres, por lo que las autoridades comenzaron una fuerte búsqueda por tierra y aire.

Un día después del secuestro, en redes sociales circuló un video en donde estos trabajadores privados de la libertad, mencionaron que se encontraban bien de salud, pero solicitaron la intervención del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, para que fueran rescatados.

El trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública del estado que leyó el pliego petitorio del grupo criminal, el cual se encontraba visiblemente nervioso, solicitó la renuncia de tres funcionarios de la dependencia para que fueran liberados.

El hombre pidió la destitución de Francisco Orante Abadía, subsecretario de Seguridad Pública; además de Roberto Yair Hernández, director de la Policía Estatal Fronteriza; así como de Marco Antonio Burguete, director de la Policía Estatal Preventiva.

Por estos hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia matutina del 28 de junio que no habría impunidad y aseguró que su Gobierno no es cómplice de la delincuencia organizada, por lo que pidió a los secuestradores la liberación de los trabajadores de la SSyPC: “Lo mejor es que los liberen, si no los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”.

El jueves 29 de junio, el titular del Ejecutivo federal señaló que no iban a aceptar las condiciones que el grupo criminal exigía para liberar a los trabajadores. “Eso no lo vamos a aceptar. Son inocentes. Están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados”, detalló el presidente López Obrador.

Agregó que la violencia en el estado se debe “una confrontación entre grupos, que eso es ahora lo más relevante, lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacer daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes”.

La ola de violencia que se vive en el estado de Chiapas se debe a las fuertes disputas por el territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa, de acuerdo con autoridades federales. La entidad es un punto clave para el Cártel del Pacífico en el ingreso de drogas que provienen de Centroamérica y Sudamérica.

Por ello, la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se encuentra disputando la región fronteriza con Guatemala.

De acuerdo con N+, los municipios considerados por las autoridades como un foco rojo son Frontera Comalapa, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera y Motozintla.