AMLO envía mensaje a secuestradores del personal de la SSyPC de Chiapas: “No habrá impunidad”

El presidente López Obrador advirtió que no habrá impunidad en el secuestro de los trabajadores de la SSyPC de Chiapas (Foto:Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó el secuestro de 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas e indicó que eran trabajadores del penal Ocozocoautla.

En su conferencia matutina de este miércoles 28 de junio, el mandatario federal aseguró que las autoridades se encuentran trabajando para localizar al personal que fue privado de su libertad en el tramo carretero Ocozocoautla-Tuxtla Gutiérrez el lunes 27.

“Estamos trabajando sobre esto. Son trabajadores del penal de Ocozocoautla que fueron detenidos, secuestrados. Pero ya estamos actuando”, dio a conocer López Obrador desde Palacio Nacional. En ese sentido, envió un mensaje a los responsables de estos hechos y advirtió que no habrá impunidad.

“La instrucción es que se rescate, desde luego con vida, a los que fueron secuestrados. Y decirles a los delincuentes que no va haber impunidad, que no piensen que es como antes (...) Ya no hay agarraderas. El gobierno no es cómplice de la delincuencia”, aseveró el tabasqueño.

AMLO detalló que los 14 administrativos laboran para el penal de Ocozocoautla

Ante el cuestionamiento de la prensa, AMLO indicó que “al parecer es una confrontación entre grupos”, aunque no precisó cuáles. “No tiene por qué hacerse daño. Y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o con ciudadanos inocentes”, agregó.

“Lo mejor es que los liberen, si no los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”

Momentos antes del pronunciamiento del jefe del Ejecutivo, en redes sociales comenzó a circular un video en el que aparecen los 14 trabajadores administrativos de la SSyPC que fueron secuestrados. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado su autenticidad y, aunque AMLO dijo tener conocimiento del material audiovisual, omitó dar declaraciones al respecto.

Trabajadores de la SSyPC exigen renuncia de funcionarios

En el video dado a conocer en la mañana de este martes se

