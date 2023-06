Familiares de 16 secuestrados en Chiapas exigieron al gobierno acelerar el rescate

Familiares de los 16 funcionarios secuestrados bloquearon la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo. REUTERS/Jacob Garcia

En Chiapas, familiares y amigos de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de la entidad que fueron secuestrados hace 2 días por un comando armado, instalaron este jueves un bloqueo en una carretera de Chiapa de Corzo, y exigieron a las autoridades trabajar de manera más rápida en el rescate de las víctimas.

Te puede interesar: Por qué ligaron al Cártel de Sinaloa con el secuestro de 16 trabajadores en Chiapas

A dos días del secuestro de los funcionarios estatales, sus familiares intensificaron las medidas de presión e instalaron un bloqueo desde la mañana de este jueves y colocaron cartulinas enviaron mensajes al gobierno de Chiapas con la consigna “Queremos de vuelta a los 16 familiares secuestrados”.

Cabe recordar que el grupo criminal que privó d ela libertad a los 16 hombres exigió al gobernador Rutilio Escandón la destitución de tres funcionarios de seguridad a nivel estatal, por lo que se presume una fuerte disputa entre cárteles dentro de la entidad.

El presidente aseguró que se investigarán a los funcionarios señalados por los presuntos captores

Pese las altas temperaturas que prevalecen en la región sureste, los familiares se colocaron en línea, gritando y pidiendo justicia. Además, solicitaron a los ciudadanos que los ayuden a denunciar a través de las redes sociales para que las autoriddaes agilicen las negociaciones.

Te puede interesar: Se salvaron de morir ahogados: pasajeros de combi salieron por la ventana durante inundación en Chiapas

A kilómetros del bloqueo otro grupo se mantiene en las puertas de las oficinas de la Secretaría de Gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, esperando noticias, sin embargo, hasta este jueves no hubo novedades, afirmó una de las personas que se manifiestan.

“No nos están ayudando, no nos dan solución. Nuestros parientes ahí siguen y no sabemos nada. Son apáticos, ellos no salen (los funcionarios a cargo), no dan la cara”, dijo a la agencia EFE.

Te puede interesar: Secuestrados en Chiapas: todo lo que se sabe hasta el momento

Los familiares se mantienen en el bloqueo debido a que la administración estatal no ha ofrecido nueva información sobre el rescate, mientras los transportistas atascados se inconformaron ante la situación y se enfrentaron a los familiares.

Los familiares exigieron al gobierno estatal acelerar la investigación y dar con el paradero de las víctimas. REUTERS/Jacob Garcia

“Créame, no se trata de dinero, no es una posición social, son 16 vidas, que están torturadas psicológicamente”, gritaba una familiar a un grupo de motociclistas que estaban a punto de romper la valla humana.

Criminales desafiaron al gobierno estatal

El martes un grupo armado interceptó a 16 agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas, cuando viajaban en un autobús por Ocozocoautla rumbo a Tuxtla Gutiérrez.

El caso escaló mediaticamente el miércoles, cuando los secuestradores publicaron videos en redes en los que exigieron al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que despida e investigue al titular de la Policía Fronteriza, Yahir Hernández; al titular de la Policía estatal, Marco Antonio Burguete, y al subsecretario de seguridad, Francisco Orantes.

En el sitio aparecieron hombres con armas largas. Crédito: TW/@Eco1_LVM

El Gobierno del estado de Chiapas aún no logra establecer las negociaciones con el grupo de secuestradores para la liberación de los trabajadores, pero aseguró que ya se encuentra en marcha un operativo con mil efectivos en la zona.

Además, personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional participa en el operativo.

Por su parte el presidente de Méxioco, Andrés Manuel López Obrador consideró que las exigencias de los criminales no son las formas y pidió la libertad de los 16 funcionarios de seguridad secuestrados “sin condiciones”.

De manera paralela, otro grupo de personas levanta la voz en Chiapas para exigir la aparición con vida de Nayeli Cyrene Cinco Martínez, la cantante desaperecida por la que supuestamente se habría derivado el secuestro de los 16 funcionarios.

Los familiares de Nayeli también han denunciado que la Fiscalía General de Chiapas no ha llevado con celeridad la investigación, razón por la cual también efectuaron un plantón el pasado domingo 25 en la capital chiapaneca.

De acuerdo con otros mensajes, adjudicados por el crimen organizado, el secuestro de los 16 funcionarios de gobierno se dio en respuesta al levantamiento de esta joven, aunque hasta ahora las autoridades no han hecho un pronunciamiento público para confirmar esta versión.