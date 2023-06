Acusan a Barby Juárez de TRANSFÓBICA por hablar frente a Wendy Guevara de esta manera

Barby Juárez hizo comentarios transfóbicos frente a Wendy Guevara (Televisa/Vix)

La Barby Juárez, pese a ser una de las integrantes de La Casa de los Famosos que menos habla, en días recientes ha estado en el ojo del huracán debido a varios comentarios transfóbicos que ha hecho durante su estadía en el reality show de Televisa.

Y es que, la reconocida boxeadora ha dejado entrever en diversos momentos algunas posturas antiderechos que han generado ruido en redes sociales.

Por qué la Barby Juárez sería transfóbica

Todo comenzó hace unos días, cuando los integrantes de la casa estaban en la mesa del comedor y de pronto Barby comenzó a hablar de las personas trans.

“Ahora con lo que se autoperciben que plantas, unicornios y sus mamadas estos ya jugando de: ‘Yo me autopercibo...’ no ma”, dijo.

Los usuarios en redes pidieron que salga de La Casa de los Famosos Crédito: (Vix Televisa)

Wendy Guevara se encontraba en el sitio mientras la boxeadora hablaba y, aunque se limitó a escucharla, sí mostró una cara de suma inconformidad por las opiniones de su compañera.

Pero ahí no terminó todo, ya que en una nueva plática que se viralizó en redes sociales se puede observar como la deportista hablaba sobre la ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGBTI+ aprobada hace unos meses en España.

Esta reforma permite que las infancias trans puedan asumir su identidad de género desde temprana edad, lo cual generó todo un debate por parte de grupos antiderechos.

Al estar platicando sobre este tema en La Casa de los Famosos, la Barby Juárez comentó: “Que hagan lo que quieran, que se volteen de manos, si se quieren sentir araña, pescado, sean lo que ustedes quieran, pero con los niños no”.

De igual manera, la boxeadora deslegitimó la identidad sexual de las infancias y mencionó que, desde su perspectiva, los menores no “tendrían aptitudes” para saber quiénes son.

Wendy Guevara es una de las concursantes más queridas (Vix)

“A los niños, como a los niños que aún no desarrollan su cerebro, sus emociones, todavía no logra aprender o entenderse o comprender lo que es tu cuerpo, cómo lo haces a tan temprana edad, porque si el papá le dice que no, se va a la cárcel”, detalló.

Sin embargo, uno de los momentos más controversiales de su argumento, fue cuando dijo: “Entra esa ley y ahora: ‘Yo soy pedófilo, ¿por qué no me vas a dejar serlo si yo lo quiero ser?”.

Raquel Bigorra intervino en ese momento y le mencionó a la Barby Juárez que el abuso a menores de edad era un tema completamente ajeno a lo que estaban tratando en ese instante. Pero la deportista no coincidió con ella.

“No, ya está en los mismos temas, Rachel, es normal, es su gusto, el nació así. Por qué si un menor quiere es sí, a verdad, no pueden cambiar la ley, porque desatas cosas de las que no tienes ni idea. Al inicio dije: ‘Es una broma’ y ya me empiezan a escribir chavos de esto está pasando”, concluyó.

Wendy Guevara estaba presente en la plática Crédito: (Vix/Televisa)

Usuarios se molestan por comentarios de La Barby

Estas declaraciones de la boxeadora se hicieron virales en redes sociales y varios internautas se mostraron indignados por ese tipo de opiniones transodiantes.

“Es que la transfobia se presenta en muchas maneras, no requiere ser violenta (a modo te golpeo), no requiere venir acompañada con maldiciones etc. La transfobia se puede escucharte/verse asi, y no quiere decir que sea menos violenta”. “La Barbie nunca habla y cuando lo hacé friega quedito Muchas veces No Lastiman las palabras, pero Si las Intensiónes y bueno en el programa se están exhibiendo tal cual Són, qué Wendy lo tomé de quién viene es Más el cariño”, se lee en Twitter.