Barby Juárez NOQUEA a Poncho de Nigris en La Casa de los Famosos: “Yo no soy hambreada”

El influencer criticó a la boxeadora por comer todo el día Credito: Televisa

Muy poco han importado las restricciones de Vix, pues muchos usuarios de redes sociales se han dedicado a recuperar los mejores momentos de La Casa de los Famosos. Gracias a ello se viralizó la canción que Jorge Losa le compuso a Ferka, los románticos encuentros de Wendy Guevara y Nicola Porcella, el ataque de ansiedad que sufrió Paul Stanley y las supuestas pruebas de fraude.

Te puede interesar: Ferka acusó a La Casa de los Famosos de “repartirse el pastel antes de entrar”; internautas la llaman ardida

Entre lo más difundido de esta semana (25 a 30 de junio) destaca Resulta y Resalta, el programa que Wendy Guevara improvisó al interior de La Casa de los Famosos. Y es que en su última edición enfrentó nada más ni nada menos que a Mariana “La Barby” Juárez (quien ha sido tachada de “mueble”) con uno de los personajes más fuertes, Poncho de Nigris.

Wendy Guevara continúa siendo considerada como la favorita para ganar el programa. (YouTube: El 5)

Fue durante la supuesta entrevista donde la boxeadora profesional tachó de “hambreado” al influencer regiomontano porque supuestamente está haciendo todo lo posible para no ser eliminado del reality.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos en vivo: Jorge Losa salvó a “La Barby” de la nominación

Todo comenzó cuando Wendy Guevara cuestionó a Poncho de Nigris sobre el injerto de cabello al que se sometió hace varios años para poder tener su radiante cabellera.

“¿Es verdad que te pusieron pelos del cul* aquí adelante? porque la verdad yo te veo muy chino de aquí adelante y atrás, quiero que me hagan un close up acá atrás, un acercamiento pues, donde puedan ver... ¿qué pasó con tu cabello?”, preguntó Wendy Guevara.

Poncho mantiene su estrategia con Sergio Mayer. (YouTube: El 5)

“Me durmieron en una clínica, creo que me sacaron los pelos del cul* y me los pusieron aquí porque se me enchinaron, son como pellos púbic*s”, respondió sarcásticamente De Nigris.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos: quiénes son los nominados de esta semana

Entre risas, Wendy Guevara tomó la palabra para continuar la entrevista con boxeadora: ”Vamos a pasar con otros pelos de cul*, La Barby Juárez. Buenas noches, mi amor. Dinos ¿Estos pelos de cul* también te los pusieron donde se los pusieron a Poncho, estos de la frente?”.

Mariana Juárez accedió al juego y con una gran sonrisa en su rostro contó que su cabello es natural: “Estos son mis baby hairs. Lo que pasa es que en esta parte yo si tengo lo que luego a otros les tienen que poner. Yo si tengo demás y me los peino”.

La boxeadora entró al juego y aparentemente no se molestó, pero sí se defendió. (YouTube: El 5)

Wendy Guevara tomó la respuesta de La Barby Juárez para generar controversia y se lanzó directamente en contra de Poncho de Nigris por su procedimiento capilar.

“Hay que disfrutarla porque el domingo ya se va”, contestó el influencer, pero la boxeadora profesional no se dejó, pues lanzó un gancho al hígado: “Digo, a mí no me pasa nada (si salgo), yo no soy hambreada”.

Los habitantes que participaron en esta edición de Resulta y Resalta quedaron anonadados con la respuesta que lanzó Mariana Juárez. Sin embargo, las indirectas no pararon ahí, pues Poncho de Nigris aprovechó para echar en cara que su compañera siempre está comiendo.

“Los quiero dejar sin comida antes de irme”, noqueó La Barby Juárez.

Según la supuesta lista de eliminación que circula en redes sociales, será Raquel Bigorra que abandone el programa. (YouTube: El 5)

¿Quiénes nominaron a Wendy Juárez esta semana en “La Casa de los Famosos”?

La boxeadora oriunda de la Ciudad de México estuvo en riesgo de abandonar el reality show de Televisa hasta hace unas horas, pero logró salvarse gracias al líder de la semana, Jorge Losa. Y es que el actor decidió salvarla para dejar en la contienda a Sergio Mayer, Raquel Bigorra y Paul Stanley.

“Mis razones: primera, porque no tengo comodines en la casa. Segunda, porque respeto y valoro las carreras. Y tercera, porque es de las últimas oportunidades que tenemos para cambiar el rumbo de esta historia”, explicó Jorge Losa.

No obstante, La Barby había recibido muchos votos en contra por parte de sus compañeros. Fueron Wendy Guevara, Apio Quijano, Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Nicola Porcella quienes nominaron a la boxeadora.