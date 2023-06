Qué dijo Aczino tras convertirse en campeón del mundo del rap

El rapero dio sus declaraciones sobre el campeonato internacional que ganó en "freestyle"

Aczino es, sin duda, uno de los raperos más conocidos de nuestro país. Representó a México por segundo año consecutivo en el torneo de freestyle del 2022 que fue organizado por Red Bull y se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes. Finalmente el intérprete de Eternamente se convirtió en tricampeón del mundo, pero sus declaraciones causaron polémica y molestia en más de uno.

Te puede interesar: Qué decían los periódicos el día de la muerte de Paco Stanley

Fue en una entrevista reciente que concedió el experto en la improvisación donde detalló que en este campeonato tuvo que enfrentarse a dos rivales de origen español: Gazir y Blon. El segundo mencionado fue derrotado por Aczino en la primera fase y el primero de ellos, que es el más emblemático, confrontó al mexicano en la final.

Lo que dijo el famoso rapero al respecto fue que le resultó fácil derrotar a Gazir y obtener la corona del prestigioso torneo de freestyle. Cabe señalar que los fanáticos del rap que apoyaban al español se quejaron, principalmente en redes sociales, hecho que los internautas mexicanos calificaron como “llorar”.

Aczino aseguró que fue fácil ganar el campeonato mundial de freestyle. (Ig: @aczino_oficial)

Este comentario desató señalamientos negativos hacia su persona debido a que recordaron el momento de la victoria de Aczino y arremetieron en su contra. Los seguidores del representante español consideraron que, de no haberse presentado frente a un público mexicano, no hubiera ganado, asimismo espetaron que ya no es su tiempo porque no evolucionó, lo que significó que su rap se volviera pobre.

Te puede interesar: Andrea Rodríguez reveló si Anette Cuburu entrará a “Hoy” tras dejar “Venga la Alegría”

Otros más exigieron la revancha de Gazir y afirmaron que esta vez es seguro que el europeo ganaría porque la competencia no sería en México, además que el joven ha mejorado mientras que el mexicano se quedó “atrás”.

Así lo expresaron los usuarios de redes sociales: “Aczino es el primero en criticar la toxicidad en el freestyle y también él es el que se encarga de aumentarla, pero disfrazándola de humor”, “el rapero es bueno, pero sí tiene una actitud que deja mucho que desear”, “Aczino en España se te quiere, así que discúlpate y sé un buen ganador”.

El español Gazir no emitió respuesta alguna a las declaraciones del mexicano. (Ig: @gazir_ysb)

Los fanáticos del español calificaron al público mexicano como hooligans, que son estos personajes que al término de un partido de futbol (principalmente en Reino Unido) se golpean con los “hinchas” del equipo contrario, sin importar el resultado del encuentro deportivo.

Te puede interesar: ¿Nacionalidad equivocada? Bebé se duerme al escuchar música mexicana

Haciendo caso omiso del calificativo, los fans de Aczino salieron en su defensa y dijeron que si se vuelve a repetir, seguramente vuelve a ganar, asimismo argumentaron que tiene razón y que no ofendió a nadie pues en ningún momento menospreció a sus rivales, esto a pesar de decir que fue fácil vencerlos.

Por si esto fuera poco las declaraciones del artista, que ya tuvo una colaboración en una BZRP Music Sessions con el productor musical y dj argentino Bizarrap, no terminaron ahí y dijo que sus palabras bastarían para que los seguidores del español “volvieran a llorar” a pesar de que la derrota de Gazir fue hace 6 meses.

Así se anunció la final entre Aczino y Gazir en la Red Bull Batalla 2022. (Captura Tw: @redbullbatalla)

Esto bastó para que el rapero mexicano, experto en el freestyle, se convirtiera en tendencia en redes sociales por sus declaraciones y que empezaran a recordar fragmentos de la batalla que tuvo durante su paso por el campeonato internacional del pasado 2022 donde se convirtió en el tricampeón mundial de esta competencia donde venció a dos representantes de este género musical que provenían de España.

Aczino estrenó disco donde hizo colaboraciones con Santa Fe Klan

Mauricio Hernández, nombre real de Aczino, recientemente estrenó un disco donde tiene colaboraciones con otros artistas como Santa Fe Klan y otros compañeros del género como lo es Gera Mx. De lo más destacado de este nuevo álbum fue el tema Vivir es Soñar que dedicó a su pequeño hijo de 8 años.

“También soy muy simbólico, por ejemplo, Eternamente... el símbolo de infinito y de este disco... hay una canción que se llama vivir es soñar que se la escribí a mi hijo menor y creo que es de mis favoritas”, declaró el campeón mundial de freestyle.